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Регион
19 июня, 12:08

Гендиректор NMH Иксанов назвал Telegram главным трендом новостного медиапотребления

Гендиректор NMH Иксанов: Telegram лидирует в новостном медиапотреблении

Максим Иксанов. Обложка © Life.ru

Максим Иксанов. Обложка © Life.ru

На данный момент Telegram занимает лидирующую позицию в рейтинге новостного медиапотребления. Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов.

Гендиректор News Media Holding — о роли Telegram. Видео © Life.ru

Иксанов отметил, что в современном мире люди привыкли к быстрому доступу к информации. Как правило, им достаточно ознакомиться с подборкой самых важных новостей (обычно в формате топ-5 или топ-10) на новостной платформе. По его мнению, Telegram сейчас является наиболее удобным и популярным источником новостей.

«Как мы знаем, у нас хорошо читают новости в Telegram. Это место, где люди доходят иногда до какой-то альтернативной повестки. Новости более яркие и эмоционально окрашенные», — заявил Исканов.

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Мария Любицкая
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