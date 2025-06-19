Гендиректор NMH Иксанов назвал Telegram главным трендом новостного медиапотребления
Гендиректор NMH Иксанов: Telegram лидирует в новостном медиапотреблении
Максим Иксанов. Обложка © Life.ru
На данный момент Telegram занимает лидирующую позицию в рейтинге новостного медиапотребления. Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов.
Гендиректор News Media Holding — о роли Telegram. Видео © Life.ru
Иксанов отметил, что в современном мире люди привыкли к быстрому доступу к информации. Как правило, им достаточно ознакомиться с подборкой самых важных новостей (обычно в формате топ-5 или топ-10) на новостной платформе. По его мнению, Telegram сейчас является наиболее удобным и популярным источником новостей.
«Как мы знаем, у нас хорошо читают новости в Telegram. Это место, где люди доходят иногда до какой-то альтернативной повестки. Новости более яркие и эмоционально окрашенные», — заявил Исканов.
Ранее Life.ru сообщал, что в России создадут новое суперприложение для жизни. В Госдуму был внесён законопроект «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».