Россиян предупредили, что сделанные ИИ «кружки» в Telegram почти неотличимы от оригинальных

Сгенерированные искусственным интеллектом «кружки» в Telegram почти неотличимы от оригинальных, чем активно пользуются мошенники. Об этом заявил в беседе с «Постньюс» президент международной академии цифровых коммуникаций Андрей Яблонских.

По его словам, в последняя время аферисты активно используют видеосообщения в мессенджере. Например, они начали взламывать аккаунты и отправлять «кружочки» в день рождения от лица именинника. Преступники имитируют реальную внешность и даже голос.

«Это может быть умелый монтаж реального сообщения, которое человек кому-то отправлял. И потом просто с помощью ИИ идёт замена речи и губ. Отличить такое практически нереально», — ответил Яблонских.

Тем не менее некоторым банкам удаётся справляться с угрозой, отклоняя переводы мошенникам как подозрительные. Поэтому системы безопасности вместе с развитием ИИ продолжают совершенствоваться каждый день.

В «Лаборатории Касперского» подтвердили, что дипфейки постепенно становятся дополнительным инструментом для краж средств с банковских счетов. Эксперты компании уверены, что в будущем преступлений с этой технологией станет больше.