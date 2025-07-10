Редкие подарки и козёл с головой Дурова: Snoop Dogg выпустил безумный клип про Telegram

Американский рэпер Snoop Dogg представил необычный видеоклип под названием Gifts, стилизованный под интерфейс мессенджера Telegram. В трёхминутном ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале музыканта, обыгрываются характерные элементы популярного мессенджера — от звуков входящих сообщений до фирменного бумажного самолётика.

Видео анонсирует выпуск эксклюзивной коллекции подарков от Snoop Dogg, которые были распроданы в рекордные сроки — всего за чуть более чем полчаса после релиза. Мессенджер, как позднее рассказал Дуров, получил 12 миллионов долларов на продаже редких подарков. Через 21 день начнутся их торги на вторичном рынке. Ролик, набравший более 24 тысяч просмотров за первые два часа, продолжает набирать популярность, вызывая оживлённое обсуждение в соцсетях.

Особое внимание привлекла провокационная визуальная составляющая: в клипе несколько раз появляется изображение основателя Telegram Павла Дурова — сначала в кадре с козлёнком, а затем в виде козла с головой российского предпринимателя. Snoop Dogg с юмором упоминает своего «племянника Павла», который якобы подсказал ему идею для коллекции.

Дуров в образе козла в клипе Snoop Dogg. Скриншот © YouTube / SnoopDoggTV

Клип начинается с пародийного репортажа вымышленного канала TGLA, где ведущий с иронией комментирует ситуацию: «Мистер толстосум раздаёт 17 миллиардов долларов своим 106 детям, а этот танцующий капиталист внезапно сообщает о выпуске подарков Telegram для миллиарда человек».