Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 09:40

«Братиш, притормози»: Рэпер Snoop Dogg сравнил детей Павла Дурова с щенками

Snoop Dogg призвал Павла Дурова «притормозить» и не плодить детей, как «щенков»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ snoopdogg, durov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ snoopdogg, durov

Знаменитый американский рэпер Snoop Dogg призвал основателя Telegram Павла Дурова прекратить заводить детей в таком большом количестве. Исполнитель считает, что россиянин плодит наследников как щенков, и уже настало время «притормозить».

«Братиш, ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного», — пост с таким содержанием опубликовал в соцсети Х Snoop Dogg.

Реагируя на сказанное, Дуров ответил фразой: «Чтобы понять Догга, нужно самому быть Доггом». После этого он незамедлительно предложил продолжить разговор на более конфиденциальной платформе — то есть в Telegram, обещая поделиться ценными советами и своими убеждениями с музыкантом.

«Затенить реальные проблемы»: Дурова заподозрили в продуманном пиаре на завещании
«Затенить реальные проблемы»: Дурова заподозрили в продуманном пиаре на завещании

Ранее сообщалось, что в Telegram появился официальный канал Snoop Dogg, удостоенный специальной синей галочки. На данный момент на аккаунт артиста подписано свыше 50 000 пользователей, но ожидаемого насыщенного контента от него пока нет.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar