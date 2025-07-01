«Братиш, притормози»: Рэпер Snoop Dogg сравнил детей Павла Дурова с щенками
Snoop Dogg призвал Павла Дурова «притормозить» и не плодить детей, как «щенков»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ snoopdogg, durov
Знаменитый американский рэпер Snoop Dogg призвал основателя Telegram Павла Дурова прекратить заводить детей в таком большом количестве. Исполнитель считает, что россиянин плодит наследников как щенков, и уже настало время «притормозить».
«Братиш, ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного», — пост с таким содержанием опубликовал в соцсети Х Snoop Dogg.
Реагируя на сказанное, Дуров ответил фразой: «Чтобы понять Догга, нужно самому быть Доггом». После этого он незамедлительно предложил продолжить разговор на более конфиденциальной платформе — то есть в Telegram, обещая поделиться ценными советами и своими убеждениями с музыкантом.
Ранее сообщалось, что в Telegram появился официальный канал Snoop Dogg, удостоенный специальной синей галочки. На данный момент на аккаунт артиста подписано свыше 50 000 пользователей, но ожидаемого насыщенного контента от него пока нет.