«Братиш, притормози»: Рэпер Snoop Dogg сравнил детей Павла Дурова с щенками

Знаменитый американский рэпер Snoop Dogg призвал основателя Telegram Павла Дурова прекратить заводить детей в таком большом количестве. Исполнитель считает, что россиянин плодит наследников как щенков, и уже настало время «притормозить».

«Братиш, ты не детей заводишь, ты целые выводки щенков плодишь. Притормози немного», — пост с таким содержанием опубликовал в соцсети Х Snoop Dogg.

Реагируя на сказанное, Дуров ответил фразой: «Чтобы понять Догга, нужно самому быть Доггом». После этого он незамедлительно предложил продолжить разговор на более конфиденциальной платформе — то есть в Telegram, обещая поделиться ценными советами и своими убеждениями с музыкантом.