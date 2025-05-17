Snoop Dogg завёл канал в Telegram
Снуп Догг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ snoopdogg
Американский рэпер Снуп Догг обзавёлся собственным каналом в Telegram, ему уже присвоили специальную галочку верификации. Сейчас на музыканта уже подписалось более 50 тысяч человек. Однако интересным контентом артист не спешит радовать фанатов.
«Drop It Like It’s Hot», — гласит первый пост. Это строчка из текста одной из песен Снуп Догга. 23 тысячи подписчиков поставили «огонёчек», оценив «креатив» рэпера.
А в следующем посте музыкант попросил голоса (бусты) от подписчиков, желая заполучить больше возможностей для ведения своего канала.
Ранее певец Джастин Бибер впервые прокомментировал слухи, которые крутятся вокруг него и рэпера Шона Комбса (Пи Дидди). Новая информация раскрылась в документальном фильме TMZ «What Happened to Justin Bieber?».