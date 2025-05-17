Snoop Dogg завёл канал в Telegram

Американский рэпер Снуп Догг обзавёлся собственным каналом в Telegram, ему уже присвоили специальную галочку верификации. Сейчас на музыканта уже подписалось более 50 тысяч человек. Однако интересным контентом артист не спешит радовать фанатов.

«Drop It Like It’s Hot», — гласит первый пост. Это строчка из текста одной из песен Снуп Догга. 23 тысячи подписчиков поставили «огонёчек», оценив «креатив» рэпера.

А в следующем посте музыкант попросил голоса (бусты) от подписчиков, желая заполучить больше возможностей для ведения своего канала.