Число авторов в VK Видео выросло на 90% менее чем за год

С августа 2024 по апрель 2025 года количество новых авторов на платформе VK Видео увеличилось на 69,7 тысячи, достигнув отметки в 147 000. За этот период число просмотров видео, созданных авторами, выросло в 2,5 раза, а суммарное время просмотра — в 4,3 раза. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе социальной сети.

Среди наиболее активно развивающихся каналов на VK Видео можно отметить таких авторов, как Влад Бумага А4, Double Bubble / Дабл Бабл, Луномосик, Kuplinov, Like Nastya, Аришнев, Глент, Дмитрий Goblin Пучков и Сергей Минаев.