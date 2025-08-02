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Регион
2 августа, 12:03

Дуров подарил своей девушке «нфтишку» за 4 млн, и его тут же захейтили

Дуров подарил своей девушке на день рождения NFT-лягушку за 4 млн рублей

Павел Дуров и Юлия Вавилова. Обложка © Telegram / Vavia’s

Павел Дуров и Юлия Вавилова. Обложка © Telegram / Vavia’s

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал странный, но баснословно дорогой подарок своей избраннице Юлии Вавиловой, которой исполнилось 25 лет. В честь такого события 40-летний миллиардер раскошелился на NFT-лягушку стоимостью в 4,2 миллиона рублей. Об этом Дуров рассказал сам в соцсети.

Подарок Дурова Вавиловой. Фото © Telegram / Pavel Durov

Подарок Дурова Вавиловой. Фото © Telegram / Pavel Durov

«Моей девушке сегодня исполнилось 25 лет. Она собирает розовые и фиолетовые подарки на киберпанковском фоне, поэтому мне пришлось заплатить 15 тысяч TON (около 52,5 тысяч долларов) за плюшевого лягушонка Пепе», — поделился бизнесмен.

Вавилова тут же отблагодарила своего любимого через соцсеть. Она написала, что он очень милый, и поблагодарила судьбу за то, что всегда «окружена смехом и любимыми людьми». Впрочем, в комментариях пользователи не спешат умиляться «лягушонку Пепе», а допускают, что всё это — просто попытка сделать PR для новых функций Telegram.

Дуров рассказал, как обычный пользователь Telegram мог разбогатеть на 25 миллионов долларов
Дуров рассказал, как обычный пользователь Telegram мог разбогатеть на 25 миллионов долларов

Ранее предприниматель Павел Дуров предупредил о новой волне мошенничества в Telegram. Основатель мессенджера сообщил, что аферисты вымогают у пользователей платные подарки, редкие ники и номера, угрожая раскрытием личных данных.

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Татьяна Миссуми
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