Дуров подарил своей девушке «нфтишку» за 4 млн, и его тут же захейтили

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал странный, но баснословно дорогой подарок своей избраннице Юлии Вавиловой, которой исполнилось 25 лет. В честь такого события 40-летний миллиардер раскошелился на NFT-лягушку стоимостью в 4,2 миллиона рублей. Об этом Дуров рассказал сам в соцсети.

Подарок Дурова Вавиловой. Фото © Telegram / Pavel Durov

«Моей девушке сегодня исполнилось 25 лет. Она собирает розовые и фиолетовые подарки на киберпанковском фоне, поэтому мне пришлось заплатить 15 тысяч TON (около 52,5 тысяч долларов) за плюшевого лягушонка Пепе», — поделился бизнесмен.

Вавилова тут же отблагодарила своего любимого через соцсеть. Она написала, что он очень милый, и поблагодарила судьбу за то, что всегда «окружена смехом и любимыми людьми». Впрочем, в комментариях пользователи не спешат умиляться «лягушонку Пепе», а допускают, что всё это — просто попытка сделать PR для новых функций Telegram.