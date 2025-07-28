Топ-10 элитных школ России: куда отдают детей богачи и стоит ли оно того? С 2016 года учеников в частных школах стало в два раза больше — 213 тыс. в 2024 году! Но за роскошные кампусы и дипломы IB родители платят дикие деньги. Что собой представляют самые дорогие школы России и что получают дети — в материале Life.ru. 27 июля, 21:45 Лучшие элитные школы России — стоит ли оно того? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios, © Freepik

В последние годы в России наблюдается заметный рост спроса на элитное образование, и, хотя цены на обучение в таких учреждениях достигают нескольких миллионов в год, число их учеников растёт. Богачей привлекает то, что элитные школы предлагают не просто учебу, а эксклюзивные условия: от роскошных резиденций до высококвалифицированных наставников из лучших университетов мира.

Интеграция XXI век, Москва

«Интеграция XXI век» — международная школа, основанная в 1996 году и к 2003 году получившая статус IB (международный бакалавриат). Расположена в Москве на улице Маршала Катукова. Основная цель школы — воспитание любознательных и активных молодых людей, неравнодушных к актуальным проблемам сегодняшнего мира. В дополнение к основной образовательной программе в школе реализуются индивидуальные проектные и исследовательские инициативы, а также предлагается широкий выбор специализированных курсов.

Год обучения в «Интеграции XXI век» составляет в среднем 1 700 000 рублей.

Возраст приёма: с 3 лет.

Испытания для поступления: письменное тестирование по русскому и английскому языкам, математике и собеседование с психологом.

Конкурс: 2 человека на место.

Стипендии: есть

Павловская гимназия, Московская область, Истра

Павловская гимназия, открывшая свои двери в 2009 году, располагается на удалении 15 километров от МКАД по Новорижскому шоссе в деревне Веледниково. Учебное заведение вмещает до 880 учеников и было построено на средства Владимира Потанина. На площадке в десять гектаров расположены шесть зданий, которые обеспечивают образовательный процесс для детей от детского сада до школы, а также спортивный комплекс.

Особенность этого заведения — модульная система организации учебного процесса, а не четверти. Учебный год длится десять месяцев и разделён на пять равных периодов длительностью 7–8 недель. Такая система позволяет равномерно распределять нагрузку и чаще проводить каникулы, что даёт возможность ученикам отдохнуть и восстановить силы.

Стоимость обучения в гимназии стартует от 1 680 000 рублей в год.

Возраст приёма: с 2,5 года (детский сад) и с 6,5 года (начальная школа).

Испытания для поступления: испытания по русскому языку, математике и английскому языку.

Вступительный конкурс: 2 человека на место.

Стипендии: есть.

Heritage International School, Москва, Тюмень

Heritage International School — сеть международных школ в России, основанная в 2020 году. Имеет кампусы в Москве и Тюмени.

Учиться здесь могут дети от 3 до 18 лет. Например, в кампусе «Сокольники» — от 3 до 15 лет, в кампусе «Ленинский» — от 3 до 7 лет, в кампусе «Тюмень» — от 3 до 14.

И так как в этой школе могут учиться даже малыши, помимо спортивного зала, библиотеки, рекреационной зоны для отдыха, на территории школы есть даже спальни для детей от 3 до 5 лет.

Школа следует двум образовательным стандартам — международному The Cambridge International Curriculum и российскому ФГОС, а значит, выпускники Heritage могут получить два аттестата: Advanced Level General Certificate of Education (A Level) и российский аттестат о среднем образовании.

Стоимость обучения в Heritage International School в кампусе «Сокольники» (Москва) начинается от 1 520 000 рублей за год.

Возраст приёма: с 3 лет.

Испытания для поступления: академическая диагностика и собеседование со школьным психологом.

Вступительный конкурс: 1,4 человека на место.

Стипендии: нет

Russian International School, Московская область, Барвиха

RIS — международная английская школа. Фото © rischool.info

RIS — международная английская школа, открывшая свои двери в 2008 году. Находится в Барвихе. Преподают здесь по двум программам: российской и британской. В этой школе акцент сделан на билингвизм. Дети здесь изучают часть предметов на русском, а часть — на английском языке. Учебный план сочетает в себе высокие академические требования и широкий спектр внеклассных мероприятий. Учащиеся могут принимать участие в спортивных секциях, творческих занятиях и различных клубах, что способствует их всестороннему развитию.

Средняя стоимость обучения — 1 800 000 рублей в год.

Возраст приёма: с 2 лет.

Испытания для поступления: тестирование по российской и международной (и/или по английскому языку) программе, собеседование с родителями.

Вступительный конкурс: 4 человека на место.

Стипендии: нет.

Британская международная школа, Москва

Британская международная школа — частная международная школа в Москве, основанная в 1994 году.

В школе учатся дети от 2 до 18 лет, в классах — не более 15 человек. Преподаватели — носители английского языка, в основном из Великобритании.

Школа предлагает два отделения: британское и российское. На британском отделении все предметы преподают на английском языке учителя-носители. Учебный план российского отделения составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта.

Стоимость обучения стартует от 930 000 рублей в год, а в среднем составляет 2 310 000 рублей в год.

Возраст приёма: с 2 лет.

Испытания для поступления: собеседование и тестирование на уровень академических знаний.

Вступительный конкурс: 1 человек на место.

Стипендии: нет.

Новая школа, Москва

«Новая школа» — частная школа в Москве, расположенная в районе Раменки. Открыта в 2017 году, учреждена благотворительным фондом содействия образованию «ДАР». Работает как образовательный центр, где доступны курсы, мастер-классы, лекции, встречи с интересными людьми, концерты, спектакли для всех, кому важно развитие, — от дошкольников до взрослых.

В школе есть «вторая смена» (уроки начинаются позже) и «заочка» (для 5–9 классов).

Стоимость обучения в «Новой школе» начинается от 1 млн в год.

Возраст приёма: с 7 лет.

Испытания для поступления: тест по базовым знаниям математики и русского языка (для 5–8-го класса) или углубленный экзамен по выбору (9–10-й класс), собеседование с психологом.

Стипендии: есть.

Wunderpark International School, Московская область

Wunderpark International School была основана Мариной Мордашовой в 2015 году и предлагает обучение по российским и международным программам. Находится в Московской области на Новорижском шоссе в деревне Борзые. Школа ориентирована не только на получение базовых знаний, но и на развитие самостоятельности, критического мышления и креативности у учеников. Здание школы построено с учётом современных архитектурных тенденций, создающих комфортные образовательные пространства для обучающихся.

Средняя стоимость обучения — 1,8 млн в год.

Возраст приёма: с 3 лет.

Испытания для поступления: собеседования с психологом и куратором международной программы (на английском языке), тесты по русскому языку и математике, для старшеклассников эссе на русском или английском языке.

Вступительный конкурс: 2 человека на место.

Стипендии: нет.

Международная школа Казани, Татарстан

В международной школе Казани обучение идёт по программе международного бакалавриата. Фото © Yandex Map

Международная школа Казани представляет собой одно из самых авторитетных частных учебных заведений в регионе. Находится в Приволжском районе города. Образование здесь осуществляется по программе международного бакалавриата, а обучение проходит на английском языке. Уроки начинаются в 8 утра и заканчиваются в 15:00, после чего дети могут посещать дополнительные занятия. В школе организовано полноценное трёхразовое питание для учащихся.

Стоимость обучения в месяц: от 109 000 руб.

Возраст приёма: с 5 лет.

Испытания для поступления: собеседование и тестирование по основным предметам, таким как английский язык и математика, для детей в возрасте от 5 до 9 лет также организовано собеседование с психологом.

Стипендии: есть

Ломоносовская школа, Москва и Московская область

В 1993 году была основана первая Ломоносовская школа, которая вскоре превратилась в сеть образовательных учреждений с единым подходом и философией. В учебный процесс внедрена уникальная методика «ИнтеллекТ», состоящая из набора упражнений, направленных на развитие таких навыков, как память, внимание, мышление и воображение. В старших классах образовательный процесс становится многопрофильным, предоставляя учащимся возможность самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения.

Обучение здесь обойдётся в среднем в 1 700 000 руб в год.

Возраст приёма: с 5 лет.

Испытания для поступления: собеседование с психологом, тестирование по русскому языку, математике, английскому языку, для учеников 9–10 классов по истории России.

Вступительный конкурс: 4,5 человека на место

Стипендии: нет

Школа «Президент», Московская область, Жуковка

Стоимость обучения в школе «Президент» — от полутора миллионов рублей в год. Фото © school-president.ru

И закончим наш рейтинг одной из самых престижных частных школ страны. Находится в престижном посёлке Жуковка в Одинцовском районе Подмосковья. Обучаются здесь дети самых влиятельных и состоятельных семей, включая детей миллиардеров и высокопоставленных чиновников. Для поступления в это учебное заведение необходимо успешно пройти вступительное собеседование или тестирование, и даже в этом случае стоит ожидать появления свободного места.

Школа предлагает обучение по стандартной государственной программе, а также по программе международного бакалавриата. Выпускники получают диплом международного образца IB, что позволяет им продолжить получение образования за границей сразу после окончания школы. Завершая программу, ученики пишут исследовательскую работу, которая во многом схожа с университетской дипломной работой. Обучение в классе осуществляется в небольших группах, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому ученику.

Цена за год в школе «Президент» начинается от 1 600 000 рублей.

Возраст приёма: с 6 лет.

Испытания для поступления: конкурсные испытания по базовым предметам — иностранному языку (английский, испанский, немецкий, французский), русскому языку и математике, собеседование.

Вступительный конкурс: очень высокий.

Стипендии: есть.

Плюсы и минусы частных школ

Отдавая детей в частные и элитные школы, родители ожидают, что ребёнок там получит более качественное образование и индивидуальный подход, будет учиться в кабинетах, оснащённых самыми современными технологиями. И в таких школах это всё действительно есть. К тому же там в классах меньше учеников, что позволяет уделять больше внимания каждому. Родители ценят хорошо организованный досуг для детей, так как часто не имеют возможности заниматься ими самостоятельно. Помимо всего прочего, элитная школа — это ещё и ценные контакты и знакомства, которые могут пригодиться в дальнейшем.

Это если говорить о плюсах, но есть и минусы, самым главным из которых является стоимость образования — она посильна далеко не многим. Из этого вытекает коммерциализация образования, которая ведёт к формализации взаимодействия с учителями и отсутствию личного общения. Социальное давление также имеет место, когда родители и ученики стремятся соответствовать высокому материальному статусу. Кроме того, многие частные школы не обеспечивают существенно лучшее качество обучения по сравнению с государственными заведениями. А в некоторые учреждения ещё необходим вступительный взнос, что даёт ещё большую финансовую нагрузку.

Важно понимать, что частная школа — это не панацея, она не избавит вас от всех проблем: сложный подростковый возраст, первая любовь, поиск себя в этом мире, проблемы плохой успеваемости, здоровье — со всем этим вам, как родителю, всё равно придётся столкнуться, в какую бы дорогую и элитную школу вы ни отдали своего ребёнка. Поэтому подходите к этому вопросу осознанно, ведь дороже — не значит лучше.

А вы бы отдали ребенка в частную элитную школу? 0 Да, если бы были деньги – это инвестиция в будущее Нет, обычная школа тоже дает хорошее образование Только если там учатся дети влиятельных людей (для связей) Не знаю, зависит от конкретной школы

Авторы Андрей Ананьев