Дочь Стива Джобса вышла замуж за британского чемпиона Олимпийских игр

После венчания продолжающиеся торжества провели в закрытом клубе и отеле Estelle Manor. Среди гостей отметились дочь музыканта Брюса Спрингстина Джессика, дочь Билла и Мелинды Гейтс Джессика Гейтс, бывшая вице-президент США Камала Харрис и Кортни Кардашьян. Свадьба прошла в Котсуолде, Англия.

Ив и Гарри встретились в 2022 году на закрытом приёме. Пара долгое время не раскрывала свои отношения. Они впервые появились вместе на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где Гарри завоевал золото в конкуре. В этот момент Ив бросилась к нему с поцелуями.