От Ходченковой до Бузовой: Почему эти российские звёзды до сих пор без детей Life.ru рассказывает, кто из представительниц российского шоу-бизнеса пока не обзавёлся наследниками. Причины на это у всех разные. 26 июля, 21:35 Ольга Бузова, Светлана Ходченкова — кто из звёзд ещё не обзавёлся детьми. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Бобылев

Сейчас наблюдается тенденция, когда женщины, а чаще известные личности и успешные бизнесвумен, не заводят или не торопятся заводить детей. Многие предпочитают сосредоточиться на своей карьере, стремясь достичь вершин успеха в мире шоу-бизнеса и пожить для себя. Такой выбор вовсе не означает, что эти женщины не могут быть хорошими матерями или не любят детей. Просто у них есть другие приоритеты, и они решают посвятить себя себе.

Расскажем, кто из российских звёзд на сегодняшний день не имеет детей.

Светлана Ходченкова – почему у звезды нет детей? Личная жизнь и карьера

42-летняя Светлана Ходченкова является одной из самых востребованных актрис в российском кинематографе, а также имеет опыт работы за рубежом. О её личной жизни практически нет никакой информации, она только полна разных слухов. Известно, что Светлана была замужем за актёром Владимиром Яглычем с 2005 по 2010 год, но детей у них не было. При этом артистка выступает против давления общества на женщин, которые не стали мамами.

Для Светланы Ходченковой очень важна карьера. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

— Как любая нормальная женщина, я хочу детей, готовить обеды и ужины. Но вряд ли смогу отказаться от кино и, если честно, не совсем понимаю, зачем ставить себя перед таким радикальным выбором, ведь сегодня вполне можно всё совместить без ущерба для себя и ребёнка, — говорила Ходченкова в интервью.

Настасья Самбурская о детях: «Мне ребёнок не нужен». Почему актриса против стереотипов?

38-летняя актриса театра и кино Настасья Самбурская пока не торопится обзаводиться наследниками. Звезда в интервью «Осторожно, Собчак» признавалась, что одно время была готова стать мамой: «Я думала, что я хочу семью, я такая хорошая женщина, я так уже готова рожать детей и прочее».

Настасья Самбурская пока не завела семью. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Также Самбурская объяснила, почему пока не имеет детей: «Моя природа категорически против всех стереотипов о рождении детей. Я не вижу человека, с которым я была бы готова вступить в брак и начать рожать. У меня нет цели родить для себя. Мне лично ребёнок не нужен. Я себя в творчестве прекрасно ощущаю».

Анастасия Макеева мечтает о ребёнке: как актриса готовится к материнству

Актриса Анастасия Макеева была замужем за певцом Глебом Матвейчуком, а сейчас состоит в браке с бизнесменом Романом Мальковым. Пока 43-летняя актриса не стала мамой, но, как признаётся сама, очень об этом мечтает. Она прибегла к помощи врачей и даже квантового психолога.

Анастасия Макеева утверждает, что мечтает о детях. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

«Мама. Первое слово в каждой семье. Это моя мечта! Теперь я чувствую свои силы и уверена, что всё случится. Мы сделали диагностику и трансформационную работу», — писала Макеева на своей странице в соцсетях.

Наталья Рудова: почему звезда «Универа» не замужем и без детей? Её принципы

42-летняя звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова ни разу не связывала себя узами брака, и мамой тоже не спешит стать. Яркая и харизматичная блондинка тщательно оберегает свою личную жизнь. При этом она несколько раз в своих интервью отмечала, что главное для неё — это любовь.

— Для меня дети — следствие любви. Для меня главное в жизни — любить и быть любимой. Только в этом случае у меня могут появиться дети, — отмечала актриса.

Наталья Рудова пока не была замужем и не стала мамой. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Также Рудова, отвечая на вопросы своих подписчиков, назвала суррогатное материнство «чудом медицины». Она уверена, что это хорошая возможность для тех, кому нужно завести детей.

Почему Ольга Бузова до сих пор без детей? Откровения телеведущей

39-летняя телеведущая и блогер Ольга Бузова также пока не стала мамой. Экс-участница «Дома-2» пока так и не смогла построить свою любовь, хотя несколько лет была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, а также встречалась с блогером Давой. Ходили слухи, что Тарасов очень хотел детей, но Бузова всё откладывала. Это и стало причиной развода. Сейчас у Дмитрия Тарасова четверо детей.

Ольга Бузова давно говорит о детях, но пока не успела родить. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Бузова делает выбор в пользу своей карьеры и ещё не встретила «того самого». При этом она мечтает родить ребёнка. «Самая главная сфера, в которой я мечтаю себя попробовать, — это стать мамой», — отмечает Ольга постоянно.

Анна Семенович и дети: Почему звезда резко обрывает вопросы о материнстве?

Известная певица, телеведущая и фигуристка Анна Семенович известна своим трудолюбием и упорством. Она после достаточно успешной карьеры в спорте легко стала звездой шоу-бизнеса. Только вот личная жизнь у Анны всегда оставалась на втором плане. 47-летняя Семенович, которой восхищаются миллионы мужчин, несмотря на романы, не была замужем и детьми не обзавелась.

Певица Анна Семенович планирует семью и не теряет надежды стать мамой. Фото © ТАСС / Владимир Андреев

Когда её спрашивают о детях, она отвечает жёстко: «А вас это по какой причине волнует?» Певица даёт понять, что на такие откровенные и личные вопросы отвечать не намерена. И имеет на это полное право.

Почему у Варнавы нет детей? Исповедь юмористки о потерях и надеждах

У экс-участницы шоу Comedy Woman Екатерины Варнавы были яркие романы. В начале карьеры она встречалась с коллегой Дмитрием Хрусталёвым, но их отношения оказались короткими. Шесть лет юмористка жила в гражданском браке с танцором Константином Мякиньковым. Они планировали свадьбу и детей, но в итоге неожиданно для всех расстались.

Брак у Екатерины был только с режиссёром Александром Молочниковым. Они также мечтали о ребёнке, но позже этот звёздный союз распался. После этого у 40-летней Варнавы были разные интрижки, поговаривали даже, что артистка находится в положении, но пока это не подтвердилось.

Екатерина Варнава пережила выкидыш. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Варнава говорила, что мечтает стать мамой. Однажды у неё случился выкидыш, который она тяжело переживала.

Лайма Вайкуле о материнстве: «Не случилось – и нет сожалений». История певицы

Известная в России 71-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле не стала мамой, хоть и несколько десятилетий счастлива в браке с продюсером Андреем Латковским.

В молодости певица сделала аборт, чтобы ребёнок не помешал её карьере. Также у неё были проблемы со здоровьем, которые не дали ей возможности родить. Одно время певица даже рассматривала вариант усыновления.

Лайма Вайкуле пожертвовала материнством ради карьеры. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

— Всё было против. Я могла и сама иметь детей, но были определённые нюансы, не будем углубляться в гинекологию. Я могла сделать ребёнка из своей плоти и крови, а могла взять того, у кого нет родителей. Но я не успевала даже собак выращивать. Куда мне детей? Что это было бы? Наверное, каждому своё. У меня не случилось, и нет переживаний по этому поводу. Зато сколько собак я спасла! — поясняла в интервью «Телепрограмме» Вайкуле.

Лена Летучая: почему телеведущая в 46 лет еще не стала матерью? Ее откровения

46-летняя звезда программы «Ревизорро» Елена Летучая признаётся, что очень любит детей. Сейчас она счастлива с Юрием Анашенковым, у которого есть двое детей от первого брака. Сама Летучая тепло общается с наследниками своего супруга.

Елена Летучая замужем и дружит с детьми супруга, но сама мамой ещё не стала. Фото © ТАСС / Александр Щербак

— В 25 лет я считала, что не готова становиться женой и мамой, потому что на тот момент я стала бы плохой женой и мамой. У меня были другие цели. Ещё, может, человек рядом был не совсем тот. В любом случае всё должно происходить вовремя и осознанно. Только недавно я начала ощущать, что хотела бы родить ребёнка: появилась женская зрелость, наверное, — говорила журналистам Елена.

Почему Ирина Розанова не стала мамой? Откровения трёхкратной жены о женской доле

Актриса Ирина Розанова жалеет о бездетности. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

63-летняя актриса театра и кино Ирина Розанова не стала мамой, хотя трижды была замужем. Отсутствие наследников является для неё больной темой.

— То, что не случилось с детьми, — это моя больная тема. Конечно, как у любой… Я вот сейчас смотрю на девочек, которые говорят: «Я не хочу, не буду». Мне кажется, просто они запуганы чем-то и не хотят ответственности. Мне кажется, это бред. Я много выплакала этих женских нереализованных тем в кино, во многих ролях, — признаётся сама Розанова.

Почему, на ваш взгляд, некоторые успешные женщины откладывают материнство? 0 Хотят сначала реализоваться в карьере Ждут подходящего партнёра Есть медицинские или личные обстоятельства Считают, что дети — не обязательный этап жизни

Авторы Кира Громова