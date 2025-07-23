Нагиев, Гуф и Lamborghini в подарок: Раскрыта стоимость роскошной свадьбы Литвина и Вейгель

Свадьба популярного блогера Михаила Литвина, состоявшаяся в Подмосковье, потянула на внушительные 100 миллионов рублей. В числе самых дорогих приобретений — Lamborghini за 40 миллионов, преподнесенный в дар его супруге Адель Вейгель.

Блогер подарил жене Lamborghini. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhail_litvin

Как сообщает SHOT, церемония бракосочетания Литвина и его избранницы была проведена в усадьбе Villa Michetti. Кстати, здесь же праздновали свою свадьбу Ксения Бородина и Николай Сердюков. Арендная плата за локацию начинается от 2 миллионов рублей. Дополнительные 10 миллионов рублей были израсходованы на декор и оплату труда оформителей.

Ведущим церемонии стал Дмитрий Нагиев. Видео © Telegram / VEIGEL

Ведущим роскошного свадебного торжества блогера выступил известный шоумен и актёр Дмитрий Нагиев, чей гонорар, по предварительным данным, составил 10 миллионов рублей. Развлекательную программу вечера дополнили выступления популярных рэп-исполнителей: GUF, Icegergert, Macan и Navai, которые воспользовались случаем, чтобы анонсировать свой новый совместный трек, а также Леван Горозия.

Среди многочисленных гостей церемонии присутствовали видные представители блогерской среды и медийные персоны, в числе которых Limba, BUSTER и многие другие. Присутствующих пытались покорить и кулинарными изысками: подавали салаты с креветками и авокадо, а также с утиной грудкой, нежные стейки из говядины и лосося. И конечно, реками лился дорогой алкоголь.

Ориентировочная стоимость организации мероприятия — примерно 50 миллионов рублей. Примечательно, что незадолго до этого масштабного события молодожёны открыто заявляли о необходимости переноса свадьбы из-за финансовых затруднений.