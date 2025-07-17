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Регион
17 июля, 09:39

Хороводы и караваи: Тренд на славянские свадьбы стремительно набирает популярность в России

SHOT: В России набирает популярность мода на славянские свадьбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kseniya Hrynkiv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kseniya Hrynkiv

Русские народные традиции возвращаются в моду: всё больше молодожёнов в России выбирают свадьбы в стиле предков — с рушниками, караваями и хороводами. Особенно тренд полюбился зумерам. Как сообщает SHOT, самым популярным форматом бракосочетаний этим летом стали славянские свадьбы.

В России набирает популярность мода на славянские свадьбы. Видео © Telegram / SHOT

«Главная цель такой свадьбы — не веселье, а нахождение в ритме с природой и вселенной, ведь во главе угла у предков была матерь-природа, а также объединение родов», — отметил ведущий свадеб Дмитрий Колесьянкин.

Он рассказал, что при организации праздников стремятся к максимальной аутентичности. Мероприятия проводят на лоне природы – у реки, в лесу или степи. Музыкальное сопровождение – исключительно живое, с использованием таких инструментов, как баян и гусли. На столах – только традиционные славянские блюда.

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Интерес к традиционной культуре и семейным ценностям в России растёт на государственном уровне. Так, с 8 по 10 июля в Москве прошёл II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» на базе Национального центра «Россия». Более двухсот пар узаконили свои отношения в рамках массовой церемонии.

Милена Скрипальщикова
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