Хороводы и караваи: Тренд на славянские свадьбы стремительно набирает популярность в России

Русские народные традиции возвращаются в моду: всё больше молодожёнов в России выбирают свадьбы в стиле предков — с рушниками, караваями и хороводами. Особенно тренд полюбился зумерам. Как сообщает SHOT, самым популярным форматом бракосочетаний этим летом стали славянские свадьбы.

В России набирает популярность мода на славянские свадьбы. Видео © Telegram / SHOT

«Главная цель такой свадьбы — не веселье, а нахождение в ритме с природой и вселенной, ведь во главе угла у предков была матерь-природа, а также объединение родов», — отметил ведущий свадеб Дмитрий Колесьянкин.

Он рассказал, что при организации праздников стремятся к максимальной аутентичности. Мероприятия проводят на лоне природы – у реки, в лесу или степи. Музыкальное сопровождение – исключительно живое, с использованием таких инструментов, как баян и гусли. На столах – только традиционные славянские блюда.