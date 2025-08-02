Большое горе: 10 российских и советских звёзд, кому суждено было пережить своих детей

В жизни человек сталкивается с разными типами горя. В 15 лет можно часами рыдать над концовкой любимого японского мультика. А в 85 — не проронить и слезинки на похоронах пятого по счёту супруга. Но есть вещи, которые могут уничтожить вас независимо от того, циник вы или романтик. Например, смерть родителя. Или смерть ребёнка. Рассказываем о десяти знаменитостях, которые столкнулись с последним, самым страшным.

Ирина Безрукова

Ирина Безрукова была в браке с актёром Игорем Ливановым, и пара потеряла своего ребёнка слишком рано. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Андрей Ливанов родился 6 декабря 1989 года. Ирина Безрукова, урождённая Бахтура, тогда носила фамилию мужа. Это был желанный ребёнок, наследник, который продолжал семейное дело родителей. Но смерть будто бы ходила за ним по пятам. В возрасте трёх лет Андрей чуть не утонул в море. В 2002 году чудом не попал на печально известный мюзикл «Норд-Ост». Молодой человек умер трагически и случайно 14 марта 2015 года.

Игорь Ливанов

Для Игоря Ливанова это не было первой потерей. Он пережил такое два раза. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Игорь Ливанов очень тяжело переживал смерть сына, ведь тому было всего 25 лет. Но это был не первый такой случай в его жизни. До брака с Ириной Ливанов был женат на Татьяне Пискуновой. Эту актрису вы могли видеть в фильме «Иван да Марья». В 1987 году Татьяна и её дочь от Игоря Ливанова, Ольга, погибли на станции Каменская во время крушения поездов. Ливанов не мог плакать — он просто раскачивался из стороны в сторону и выл. Оле было всего 8 лет. Татьяне — 33.

Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов потерял своего первенца в достаточно юном возрасте. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Дмитрий Певцов, будучи в училище, впервые в жизни стал отцом. Его однокурсница Лариса Блажко родила актёру сына. Даниил рос в отца: тоже был красавчиком и очень талантливым. Некоторое время Даниил Певцов провёл с матерью в Канаде, а потом вернулся. Но в 2012 году произошла трагедия. Даниил упал с балкона и скончался в реанимации, не приходя в себя. Ему было всего-то 22 года.

Александр Домогаров

Александр Домогаров тоже столкнулся с похоронами своего ребёнка. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Раньше Александра Домогарова признавали секс-символом русского кино. И сериалов, например, роль в «Бандитском Петербурге» была для него одной из самых успешных. Сейчас про него ходят разные слухи. Но важно понимать, что Домогаров тоже похоронил своего ребёнка. Наталья Сагоян родила ему близнецов. Один из мальчишек умер почти сразу после рождения. Дмитрий Домогаров скончался в возрасте 23 лет в ДТП. Он в таком возрасте уже был замначальника депозитного отдела в банке и готовился к свадьбе.

Елена Проклова

Елена Проклова тоже столкнулась с большой трагедией в своей жизни. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Елена Проклова однажды посетила пророчицу Вангу. И та сказала ей: «Кровь свою терять будешь». Слова были пророческими, потому что Проклова потеряла сыновей-близнецов, которых родила в браке с врачом Александром Дерябиным. От бизнесмена Андрея Тришина она тоже родила сына, и тот вскоре умер. Утешением для актрисы стали две дочки от первого и третьего брака.

Владимир Зельдин

Владимир Зельдин успел поучаствовать в Великой Отечественной и сыграть Дон Кихота в театре. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Легендарный актёр Владимир Зельдин прожил до 101 года. Его первой супругой стала Людмила Мартынова, она родила Зельдину сына. Вскоре началась Великая Отечественная война, и актёр отправился на фронт добровольцем. Людмила поехала вместе с ребёнком в эвакуацию. И вскоре сообщила, что мальчик заболел тяжёлой болезнью, пневмонией. Он не выжил и покинул наш мир в 2 года. Больше у Зельдина детей не было.

Валентин Гафт

Валентин Гафт, сыгравший Воланда в фильме «Мастер и Маргарита» Юрия Кары, тоже похоронил ребёнка. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Второй супругой Валентина Гафта стала Инна Елисеева. Фактическая супружеская жизнь у актёров началась раньше, но в один прекрасный день Инна пришла в театр и во всеуслышание заявила, что беременна. Выбор был таким: либо загс, либо «обнуление» девушки вместе с плодом. Гафт выбрал загс. В браке родилась Ольга. Потом последовал развод. Инна оказалась жестокой женщиной: она оскорбляла дочь и постоянно ту контролировала, даже сферу отношений. В возрасте 29 лет девушка не выдержала этого и скончалась. Валентин Гафт до последнего винил во всём себя.

Армен Джигарханян

Фактический брак у Армена Джигарханяна состоялся довольно рано. Это была Алла Ванновская. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Первой гражданской женой Армена Джигарханяна стала Алла Ванновская. Несмотря на то что ей приходилось бороться с довольно тяжёлыми заболеваниями, она всё равно находила в себе силы для работы. Возможно, это её и сгубило: быть актрисой, несмотря на хорею, тяжело. Женщина умерла в возрасте 46 лет в психиатрической клинике. Свою дочь, Лену, она так и не увидела. Тяжёлая судьба матери повлияла на девочку. Она заводила странных кавалеров из уличной среды. В 23 года Лена скончалась в машине с одним из них вследствие отравления угарным газом. Армен Джигарханян до конца своей жизни был безутешен.

Евгений Моргунов

Евгений Моргунов играл Бывалого в фильмах Леонида Гайдая. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Евгений Моргунов — это Бывалый из непревзойдённых комедий Леонида Гайдая. Дети у него появились относительно поздно: только в 39 лет родился первенец, Антон. В 45 лет у актёра появился сын Коля. Он очень любил сыновей, проводил с ними как можно больше времени, общался на равных. Колю унёс несчастный случай: мужчина попал в ДТП. Через год сам Моргунов умер от инсульта. А старший сын, Антон, был сломлен горем. Он заливал его спиртным и скончался в 2021 году от остановки сердца.

Валерий Золотухин

Валерий Золотухин тоже похоронил сына. Его звали Серёжа. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Валерий Золотухин был трижды женат, у него было трое детей. Брак с Тамарой Гусевой был вторым по счёту. У него были проблемы со здоровьем, и Тамара перестала работать, чтобы заботиться о сыне. Позже Серёжа Золотухин играл в группе «Мёртвые дельфины» альтернативный рок. В 27 лет Сергей трагически погиб в стиле рок-звезды. Это обнаружила его девушка Екатерина.