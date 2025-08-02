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2 августа, 06:02

Американский рэпер Tyga прилетел в Москву и сразу убежал в клуб на тусовку

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tyga

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tyga

Американский артист Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон, известный под псевдонимом Tyga, прибыл в Москву глубокой ночью — около трёх часов утра по местному времени. После перелёта музыкант направился в один из самых престижных отелей столицы — Four Seasons, где быстро обустроился.

Tyga в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /secretroom_msc

Не теряя времени и не чувствуя усталости, рэпер отправился в клуб Secret Room, который славится своей атмосферой и гостеприимством для мировых знаменитостей. Там Tyga погрузился в мир веселья: он не только наслаждался общением с гостями и музыкой, но и вышел на сцену, исполнив несколько своих популярных треков.

Сегодня вечером поклонников ждёт сольный концерт артиста, который обещает стать ярким событием московской музыкальной жизни.

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Последний концерт в Москве Tyga давал в начале лета на «ЦСКА Арене», вмещающей до 14 тысяч зрителей. Рэпер в какой-то момент даже подошёл к фанатам, но одна девушка чуть не стащила у него кольцо с бриллиантами за 3 миллиона рублей прямо с пальца.

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Владимир Озеров
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