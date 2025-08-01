«В строй или сиди!» Собравшему 6 повесток рэперу-уклонисту Macan прилетел ультиматум от ГД

Популярный ныне рэпер Macan (Андрей Косолапов) за весь 2025 год проигнорировал уже шесть повесток в военкомат и улетел беспечно отдыхать в Испанию. Военный эксперт и глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что вскоре всех уклонистов будут проверять куда более тщательно — и откосить от службы уже не выйдет. Об этом он сообщил в беседе с Life.ru.

«У нас в самые тяжёлые времена уклонистов было около 300 тысяч. Сейчас их примерно 80 тысяч — тех, кто реально уклоняется от службы и ищет возможности избежать призыва. Законодательство предусматривает, что после получения повестки, звонка или обращения в соцсети дальнейшие действия считаются уклонением», — объяснил он.

Но Клинцевич считает, что некоторые публичные личности не просто уклоняются от службы, а заявляют об этом во всеуслышание. Тем самым, по оценке собеседника Life.ru, звёзды рискуют ещё больше ухудшить своё положение.

Также хочу обратить внимание на тех людей, которые совершают преступления или конфликтные действия и при этом публично гордо заявляют о своём уклонении от службы. Это вызывает удивление — ведь у них нет мозгов, как у этих рэперов, например. Если уж они решили не служить, то пусть несут ответственность за свои поступки и не портят свою репутацию. В конце концов такие решения могут серьёзно испортить их жизненную историю и будущие возможности. Франц Клинцевич Военный эксперт

А вот депутат Госдумы Александр Бородай считает, что церемониться с Маканом и ему подобными не стоит, а лучше всего их будет упрятать за решётку, если служить они не хотят.

«Вперёд! Пинком по жопе, как говорится, — и в армию. Рэперы, блин, даже нет возможности мудаков обсуждать. По жопе ему — и в строй, блин. Не хочет в строй, пусть сидит», — сказал парламентарий.