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Регион
1 августа, 07:40

Рэпер Macan проигнорировал уже 6 повесток в военкомат, ему грозит уголовное дело и тюрьма

Mash: Macan грозит до 2-х лет тюрьмы, если в седьмой раз проигнорирует повестку

Обложка © VK / MACAN

Обложка © VK / MACAN

Рэперу Macan (Макан, настоящее имя — Андрей Косолапов), грозит уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу. По информации Mash, в течение 2025 года он проигнорировал шесть повесток.

Если популярный у молодёжи исполнитель не появится в военкомате, когда придёт седьмая повестка, его ждёт уголовное дело по статье 328 УК РФ, предусматривающая до двух лет лишения свободы. Но судя по всему MACAN не сильно переживает и продолжает отдыхать в Испании.

С нетерпением его возвращения ждёт военный комиссариат Раменского района Москвы. По словам соседей, сотрудники регулярно посещают квартиру, где артист зарегистрирован. Судя по всему, у военкомата нет информации о его фактическом месте жительства. В базах данных Косолапов числится как уклонист, и если он не явится в военкомат по повестке до 1 октября, его могут объявить в федеральный розыск.

Военный эксперт назвал преимущества круглогодичной системы призыва в армию
Военный эксперт назвал преимущества круглогодичной системы призыва в армию

Ранее в Государственную думу был внесён законопроект, предлагающий разрешить призыв в армию в течение всего календарного года. Авторами инициативы выступили председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В настоящее время призыв проводится два раза в год – весной и осенью.

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Наталья Афонина
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