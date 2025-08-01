Рэпер Macan проигнорировал уже 6 повесток в военкомат, ему грозит уголовное дело и тюрьма

Рэперу Macan (Макан, настоящее имя — Андрей Косолапов), грозит уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу. По информации Mash, в течение 2025 года он проигнорировал шесть повесток.

Если популярный у молодёжи исполнитель не появится в военкомате, когда придёт седьмая повестка, его ждёт уголовное дело по статье 328 УК РФ, предусматривающая до двух лет лишения свободы. Но судя по всему MACAN не сильно переживает и продолжает отдыхать в Испании.

С нетерпением его возвращения ждёт военный комиссариат Раменского района Москвы. По словам соседей, сотрудники регулярно посещают квартиру, где артист зарегистрирован. Судя по всему, у военкомата нет информации о его фактическом месте жительства. В базах данных Косолапов числится как уклонист, и если он не явится в военкомат по повестке до 1 октября, его могут объявить в федеральный розыск.