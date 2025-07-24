Военный эксперт назвал преимущества круглогодичной системы призыва в армию
Эксперт Дандыкин: Реформа призыва в армию позволит снизить число уклонистов
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Переход на круглогодичный призыв позволит эффективнее выявлять нарушителей и улучшит условия службы. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя реформу призывной системы в России.
«Вместо отведённых на их выявление трёх месяцев будет выделен целый год. Разумеется, появится возможность обнаружить большее число таких нарушителей и, соответственно, уменьшить их количество», — объяснил он в разговоре с «Москвой 24».
Эксперт выделил дополнительные преимущества новой системы:
- Снижение рисков дедовщины за счёт постепенного пополнения частей небольшими группами призывников;
- Более тщательный отбор кандидатов офицерами-«покупателями»;
- Минимизация разницы в сроках прибытия новобранцев в часть.
Суть в том, что призывные пункты начнут работать на регулярной основе, а у офицеров будет больше времени для отбора. Таким образом призывники будут призывать в часть небольшими группами, а процесс призыва станет удобнее на каждом этапе и для всех его сторон. Дандыкин также подчеркнул, что современная призывная Армия России смогла практически полностью изжить проблему дедовщины, а реформа сведёт оставшиеся случаи к минимуму.
Напомним, законопроект об изменениях в порядке призыва граждан на срочную воинскую службу внесли в Госдуму 22 июля. Авторами проекта стали председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Инициатива предполагает, что призывников будут круглогодично принимать на медосвидетельствование и психиологическое тестирование.