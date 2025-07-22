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22 июля, 15:37

В Госдуму внесён законопроект о возможности призыва в армию круглый год

Обложка © Петр Ковалев/ТАСС

Обложка © Петр Ковалев/ТАСС

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий право проводить призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года. Инициативу внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Сейчас призыв в армию осуществляется дважды в год — весной и осенью — на основании указа президента. Авторы законопроекта предлагают изменить эти сроки, установив, что призыв может быть объявлен с 1 января по 31 декабря. При этом, как и сейчас, начало кампании будет определяться указом главы государства.

Отправка призывников к месту службы, согласно документу, останется в прежние сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Что изменится для призывников в 2025 году с 1 апреля
Что изменится для призывников в 2025 году с 1 апреля

Ранее президент России Владимир Путин поручил освободить от призыва на срочную службу ополченцев, которые принимали участие в боевых действиях в составе подразделений ДНР и ЛНР с 2014 года.

Марина Фещенко
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