В Госдуме предложили вернуться к советским срокам призыва в армию
Депутат Соболев: Сроки призыва в армию надо сократить до одного месяца
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Сроки призыва в армию необходимо сократить до одного месяца, как это было в СССР, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, это позволит сделать процесс более организованным и эффективным. На вопрос о том, может ли круглогодичный призыв снизить нагрузку на военкоматы парламентарий ответил, что военкоматы «в принципе вообще не загружены».
«В целом я считаю, что сроки призыва нужно сузить до минимального уровня — не более одного месяца, чтобы все одновременно, допустим, с 1 июня, шли в Вооружённые силы, как это было в советское время. Это должно быть быстро, организованно, чтобы не было так, что одни уже пришли, начали с ними там занятия, а другие еще только собираются идти и так далее», — цитирует Соболева RTVI.
Депутат также указал, что с военкоматов была снята ответственность за набор контрактников, и теперь существуют специальные пункты, которые занимаются этой задачей и подчиняются главному управлению кадров.
Напомним, что 22 июля в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность призыва граждан на военную службу в течение всего календарного года. Авторами инициативы выступили Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Согласно проекту, медицинское освидетельствование и психологическое тестирование призывников будут осуществляться круглогодично, чтобы снизить нагрузку на военкоматы.