В Госдуме предложили вернуться к советским срокам призыва в армию

Сроки призыва в армию необходимо сократить до одного месяца, как это было в СССР, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, это позволит сделать процесс более организованным и эффективным. На вопрос о том, может ли круглогодичный призыв снизить нагрузку на военкоматы парламентарий ответил, что военкоматы «в принципе вообще не загружены».

«В целом я считаю, что сроки призыва нужно сузить до минимального уровня — не более одного месяца, чтобы все одновременно, допустим, с 1 июня, шли в Вооружённые силы, как это было в советское время. Это должно быть быстро, организованно, чтобы не было так, что одни уже пришли, начали с ними там занятия, а другие еще только собираются идти и так далее», — цитирует Соболева RTVI.

Депутат также указал, что с военкоматов была снята ответственность за набор контрактников, и теперь существуют специальные пункты, которые занимаются этой задачей и подчиняются главному управлению кадров.