Депутат Красов объяснил, почему не стоит паниковать из-за законопроекта о круглогодичном призыве

Законопроект о круглогодичном призыве граждан на военную службу необходим для упорядочивания работы комиссий, он не связан с проведением СВО. При этом призыв граждан на службу останется в привычных сроках. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Красов.

Андрей Красов рассказал подробности о законопроекте о круглогодичном призыве. Видео © Life.ru

«Этот законопроект направлен, в первую очередь, на упорядочивание работы призывных комиссий. Таким образом мы повышаем её эффективность. Я думаю, что и гражданам, подлежащим призыву на военную службу, тоже будет удобно», — заявил Красов.