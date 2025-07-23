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Регион
23 июля, 09:41

Депутат Красов объяснил, почему не стоит паниковать из-за законопроекта о круглогодичном призыве

Депутат Красов: Законопроект о призыве должен систематизировать работу комиссий

Андрей Красов. Обложка © Life.ru

Андрей Красов. Обложка © Life.ru

Законопроект о круглогодичном призыве граждан на военную службу необходим для упорядочивания работы комиссий, он не связан с проведением СВО. При этом призыв граждан на службу останется в привычных сроках. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Красов.

Андрей Красов рассказал подробности о законопроекте о круглогодичном призыве. Видео © Life.ru

«Этот законопроект направлен, в первую очередь, на упорядочивание работы призывных комиссий. Таким образом мы повышаем её эффективность. Я думаю, что и гражданам, подлежащим призыву на военную службу, тоже будет удобно», — заявил Красов.

Соавтор законопроекта о круглогодичном призыве разъяснил суть изменений
Соавтор законопроекта о круглогодичном призыве разъяснил суть изменений

Напомним, что 22 июля в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность призыва граждан на военную службу в течение всего календарного года. Авторами инициативы выступили Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Согласно проекту, медицинское освидетельствование и психологическое тестирование призывников будут осуществляться круглогодично, однако направление в вооружённые силы останется привязанным к традиционным срокам призыва: весна (с 1 апреля по 15 июля) и осень (с 1 октября по 31 декабря).

Полина Никифорова
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