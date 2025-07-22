Соавтор законопроекта о круглогодичном призыве разъяснил суть изменений
Картаполов: Законопроект о призыве нужен для систематизации работы военкоматов
Андрей Картаполов. Обложка © Life.ru
Законопроект о призыве на военную службу в течение всего года необходим для систематизации работы военкоматов. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который является соавтором инициативы.
«Для того [нужно], чтобы систематизировать работу военных комиссариатов, у которых два раза в год — аврал, а это все можно сделать аккуратно: они будут спокойно работать с призывниками, к ним будут спокойно приходить в удобное для них время, проходить медкомиссию, профотбор, и при условии соответствия всем параметрам их в установленные сроки потом пригласят, и они поедут», — цитирует депутата РИА «Новости».
Напомним, законопроект, который позволит призывать граждан на военную службу в течение всего года, внесли в Госдуму сегодня. Инициативу предложили Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Проект подразумевает, что медицинские осмотры и психологический отбор призывников будут проводиться круглый год, но отправка в войска сохранится в действующие сроки: весенний (1 апреля — 15 июля) и осенний (1 октября — 31 декабря) призывы.