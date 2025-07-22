Соавтор законопроекта о круглогодичном призыве разъяснил суть изменений

Законопроект о призыве на военную службу в течение всего года необходим для систематизации работы военкоматов. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который является соавтором инициативы.

«Для того [нужно], чтобы систематизировать работу военных комиссариатов, у которых два раза в год — аврал, а это все можно сделать аккуратно: они будут спокойно работать с призывниками, к ним будут спокойно приходить в удобное для них время, проходить медкомиссию, профотбор, и при условии соответствия всем параметрам их в установленные сроки потом пригласят, и они поедут», — цитирует депутата РИА «Новости».