На «Госуслугах» начался приём заявок на IT-отсрочку от службы в армии

Министерство цифрового развития России проинформировало о начале приёма заявлений на получение отсрочки от прохождения срочной службы в армии для работников IT-сферы в рамках осеннего призыва.

ИТ-специалисты могут подать заявку на освобождение от призыва через портал «Госуслуги» — предусмотрено, что заявления будут приниматься до 6 августа включительно для осеннего призыва 2025 года. В ведомстве уточнили, что для тех, кто состоит на воинском учёте в регионах Крайнего Севера и местностях с аналогичным статусом, действуют отдельные сроки подачи документов.

После того как кандидат отправил заявление, до 11 августа работодатель должен подтвердить сведения о сотруднике в специальном личном кабинете и переслать их в Минцифры. Если же работник самостоятельно не оформит заявку, организация имеет право подать документы за него. Далее в министерстве сообщают, что информация будет передана в Минобороны до 1 сентября, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решение по предоставлению отсрочки.