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Регион
26 июня, 14:00

Путин продлил до 2030 года отсрочку от призыва в армию для старообрядцев

Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который продлевает действие отсрочки от призыва на военную службу для старообрядцев, переселившихся из-за границы и проживающих на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. № 256 «О предоставлении старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу» изменение, заменив в пункте 1 слова «в 2020–2025 годах» словами «в 2020–2030 годах», — сказано в тексте документа.

В документе говорится о внесении изменений в предыдущий указ от 13 апреля 2020 года №256, который предоставлял право на освобождение от призыва в период с 2020 по 2025 год. Теперь срок действия этой льготы продлён до 2030 года.

Таким образом, старообрядцы, прибывшие на постоянное место жительства из-за рубежа и проживающие в регионах Дальнего Востока, смогут воспользоваться правом на отсрочку ещё в течение ближайших шести лет.

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Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу будет действовать на протяжении года. В связи с этим призывникам не нужно будет повторно проходить медкомиссию.

Владимир Озеров
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