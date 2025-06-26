Путин продлил до 2030 года отсрочку от призыва в армию для старообрядцев
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который продлевает действие отсрочки от призыва на военную службу для старообрядцев, переселившихся из-за границы и проживающих на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.
«Внести в указ президента Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. № 256 «О предоставлении старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу» изменение, заменив в пункте 1 слова «в 2020–2025 годах» словами «в 2020–2030 годах», — сказано в тексте документа.
В документе говорится о внесении изменений в предыдущий указ от 13 апреля 2020 года №256, который предоставлял право на освобождение от призыва в период с 2020 по 2025 год. Теперь срок действия этой льготы продлён до 2030 года.
Таким образом, старообрядцы, прибывшие на постоянное место жительства из-за рубежа и проживающие в регионах Дальнего Востока, смогут воспользоваться правом на отсрочку ещё в течение ближайших шести лет.
Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу будет действовать на протяжении года. В связи с этим призывникам не нужно будет повторно проходить медкомиссию.