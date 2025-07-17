Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 10:54

ИТ-специалисты, ещё не получившие диплом, смогут претендовать на отсрочку от армии

Минцифры продвигает отсрочку от армии ИТ-специалистам, ещё не получившим диплом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Для поддержки IT-отрасли Минцифры РФ выступило с инициативой предоставить отсрочку от срочной службы специалистам, работающим в аккредитованных IT-компаниях. Эта мера будет распространяться на тех, кто уже окончил обучение, но ещё не получил официальный диплом на момент формирования призывных списков, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном министерством.

«Что предлагается: теперь ИТ-специалисты из аккредитованных ИТ-компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании ещё не выдан на момент формирования списков Минцифры. При этом документ нужно будет представить в призывную комиссию», — отметили в министерстве.

В рамках расширения списка ИТ-специальностей, дающих право на отсрочку от армии, рассматривается включение в него программ магистратуры по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», а также программ бакалавриата по направлению «Ядерная физика и технологии».

Путин продлил до 2030 года отсрочку от призыва в армию для старообрядцев
Путин продлил до 2030 года отсрочку от призыва в армию для старообрядцев

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу будет действовать на протяжении года. В связи с этим призывникам не нужно будет повторно проходить медкомиссию.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Армия
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar