ИТ-специалисты, ещё не получившие диплом, смогут претендовать на отсрочку от армии

Для поддержки IT-отрасли Минцифры РФ выступило с инициативой предоставить отсрочку от срочной службы специалистам, работающим в аккредитованных IT-компаниях. Эта мера будет распространяться на тех, кто уже окончил обучение, но ещё не получил официальный диплом на момент формирования призывных списков, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном министерством.

«Что предлагается: теперь ИТ-специалисты из аккредитованных ИТ-компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании ещё не выдан на момент формирования списков Минцифры. При этом документ нужно будет представить в призывную комиссию», — отметили в министерстве.

В рамках расширения списка ИТ-специальностей, дающих право на отсрочку от армии, рассматривается включение в него программ магистратуры по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», а также программ бакалавриата по направлению «Ядерная физика и технологии».