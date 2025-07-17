ИТ-специалисты, ещё не получившие диплом, смогут претендовать на отсрочку от армии
Минцифры продвигает отсрочку от армии ИТ-специалистам, ещё не получившим диплом
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Для поддержки IT-отрасли Минцифры РФ выступило с инициативой предоставить отсрочку от срочной службы специалистам, работающим в аккредитованных IT-компаниях. Эта мера будет распространяться на тех, кто уже окончил обучение, но ещё не получил официальный диплом на момент формирования призывных списков, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном министерством.
«Что предлагается: теперь ИТ-специалисты из аккредитованных ИТ-компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании ещё не выдан на момент формирования списков Минцифры. При этом документ нужно будет представить в призывную комиссию», — отметили в министерстве.
В рамках расширения списка ИТ-специальностей, дающих право на отсрочку от армии, рассматривается включение в него программ магистратуры по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», а также программ бакалавриата по направлению «Ядерная физика и технологии».
Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому решение о призыве на срочную военную службу будет действовать на протяжении года. В связи с этим призывникам не нужно будет повторно проходить медкомиссию.