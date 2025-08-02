«Я за чистый спорт»: куда исчез Рылов и почему молчит олимпийский чемпион? От олимпийского золота в Токио до скандального отстранения: как сложилась карьера главного бунтаря российского плавания Евгения Рылова? Life.ru рассказывает, почему он отказался от Парижа и чем занимается сейчас? 2 августа, 06:01 Рылов не сдаётся: чем занят олимпийский чемпион после отстранения? Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, © Shutterstock / FOTODOM / Snapper 68

Маска с котиками вместо медалей: за что Рылова запомнил весь мир

Российский пловец Евгений Рылов на Играх-2020 в Токио стал самой настоящей звездой и мемом. Не только потому, что он взял два золота (на дистанциях 100 и 200 м на спине) и одно серебро (в эстафете 4×200 м вольным стилем) и стал первым спортсменом из России, кому удалось выиграть олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке. Всем также запомнился образ, в котором пловец выходил на соревнования. А именно его медицинские маски с котиками. Та Олимпиада проходила в разгар пандемии коронавируса и номинально состоялась в 2021 году. Правда, из-за маркетинговых соображений было решено сохранить название ОИ-2020. Главное, что Игры состоялись.

Только спортсменам пришлось соблюдать строгие санитарные правила, чтобы принять участие в главных стартах четырёхлетия. Так, атлеты должны были носить маски на протяжении всего времени, кроме самих соревнований. Рылов подошёл к этому правилу креативно, выбрав маски с изображением котиков. Российский пловец стал настоящим мемом, ведь о нём писали все мировые СМИ. Более того, он стал самым упоминаемым российским спортсменом на Олимпийских играх в Токио. Его имя использовали в прессе почти 12 тысяч раз.

Фишкой Рылова стали маски с котиками. Фото © ТАСС / Joel Marklund

Вернувшись на родину с тремя медалями, он стал настоящим героем. О Евгении много говорили, но потом случилось отстранение… И Рылов ушёл в тень.

Концерт в «Лужниках», скандал и разрыв контракта: что погубило карьеру Рылова

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (FINA) сначала возбудила в отношении российского пловца дисциплинарное дело, а затем отстранила его на девять месяцев. Всё из-за участия в политическом концерте-митинге в «Лужниках». Оспаривать это решение он не стал. А ещё из-за этого политизированного скандала с Рыловым расторг спонсорский контракт зарубежный производитель экипировки. Спортсмен не особо расстроился. Евгений ещё в марте публично отказался ехать на ЧМ в Будапешт в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили до международных стартов.

На ОИ в Париже Евгений также решил не отбираться из-за нейтрального статуса для россиян. Это была его принципиальная позиция. Тем более что у него за плечами уже есть две Олимпиады, поэтому он ничего не терял.

«Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране», — заявил Рылов в эфире «Матч ТВ».

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в свою очередь выразил мнение, что Евгению было бы сложно попасть в Париж. «Я уважаю позицию Евгения Рылова, но есть одна большая проблема: его лично там не ждут. Он уже двукратный олимпийский чемпион, имеет полное право так говорить».

Во Францию попасть смогли единицы. И это уже было маленькой победой. Не будем забывать, что век спортсмена очень короткий. К тому же им пришлось тяжело. Сказалось всё: давление общественности, сложные условия отбора, длительное отсутствие мировой практики…

Чистый спорт vs шоу-бизнес: почему Рылов теперь на ТВ, а не в воде

Завершать карьеру Рылов не планировал, параллельно с общественной деятельностью продолжал тренироваться. В этом году пловец заявился на чемпионат России, который являлся отборочным турниром на ЧМ в Сингапуре.

На этот раз у него было в планах поехать на международный турнир даже в нейтральном статусе.

«Пока не начал заниматься получением допуска — сейчас занимаюсь подготовкой и тренировками. Были сложности, я болел, сидел на антибиотиках, мне надо было восстановиться. Я сосредоточен на подготовке к чемпионату России», — говорил пловец в интервью «Газете.ru» до соревнований.

Только вот квалифицироваться на чемпионат мира у него не получилось ни на одной дистанции. Сам ЧМ, куда впервые за несколько лет допустили наших спортсменов, хоть и в нейтральном статусе, проходит очень даже успешно для россиян.

Рылов же всё это время нечасто появлялся на публике и общался со СМИ. Поэтому было удивительно увидеть зимой этого года Евгения на ТВ-шоу, в котором именитые спортсмены соревновались за звание самого быстрого и сильного.

У Рылова дома живут 15 котов и две чихуахуа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evgesh.rylov2396

Всё свободное от спорта время Рылов проводит с семьёй и занимается своими домашними животными. У него в доме живут сразу 15 котов и две собаки породы чихуахуа.

Вряд ли мы ещё увидим Рылова на крупном турнире. Кажется, что пловец, который уже выиграл много наград в своей карьере, потерял мотивацию и утратил соревновательный дух. Но очень хочется в этом ошибаться.

Авторы Галина Глазко