Слёзы на Олимпиаде, травля в сети, беременность: драма и возрождение Александры Трусовой Олимпийские игры в Пекине поставили крест на карьере одной из самых талантливых фигуристок в России. Life.ru рассказывает подробнее о самом сложном периоде для Александры Трусовой и как она живёт сейчас. 6 июля, 07:01 Почему Александра Трусова ненавидела фигурное катание? Скандал в Пекине, травля и уход из спорта. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА «Новости» / Григорий Сысоев, © ТАСС / Сергей Бобылев

«Ненавижу этот спорт!» — как травля и буллинг сломали карьеру Трусовой

Фигуристка Александра Трусова (после замужества Игнатова) пережила сложный этап в карьере в 2022 году. Её слова после Олимпиады в Пекине, что она ненавидит свой вид спорта, тогда облетели все СМИ.

Вообще, игры в Пекине стали большим ударом для всего российского фигурного катания. Главной фавориткой в Китай отправлялась Камила Валиева. То, что Трусова и Анна Щербакова могут претендовать на золото, даже не обсуждалось. Вся ставка делалась именно на Валиеву, на её суперпластичность и техничность. Но Камила провалила допинг-тест, который она сдала ещё на чемпионате России-2021. И что тогда началось, помнят многие до сих пор. Главная фаворитка в итоге стала четвёртой, первое место досталось Щербаковой, которая безупречно откатала свои программы. Трусова взяла серебро, но ей этого показалось мало.

Александра Трусова тренировалась у Евгения Плющенко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— У всех есть золотая медаль! У всех! У меня нет! Я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лёд. Вы всё знали, — обратилась Александра сразу после проката к своему тренеру Этери Тутберидзе.

В этом эмоциональном монологе она имела в виду золотые медали российских фигуристов в командных соревнованиях, куда её не взяли. Правда, после скандальной истории с Валиевой результаты пересчитали. Нашей сборной досталась бронза. Так что в итоге золота нет ни у кого, кроме Щербаковой в одиночном катании.

Александра Трусова не получила золотую медаль, несмотря на уникальные прыжки. Фото © Telegram / avtrusovaofficial

Море ненависти: как хейтеры загнали Трусову в угол

Та истерика Александры попала в объективы камер. Трусова ревела и не могла успокоиться. Ради медали с золотым отливом она пошла на риск и выполнила пять четверных прыжков в произвольной программе. На минуточку — впервые в истории. Конечно, ей было обидно. Она всю жизнь шла к этой цели, при этом на неё не делал ставку тренер. Хотя таких прыжков, как у Трусовой, на тот момент не выполнял никто. Даже на пресс-конференции после проката Трусова дала волю эмоциям:

— Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже три недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу, — призналась спортсменка на грани срыва.

Часть поклонников фигурного катания поддержала Сашу в сложный период. Но были и другие. И, кстати, те, кто считает, что футбольные фанаты самые агрессивные, очень ошибаются. Когда в дело вступают любители фигурного катания, мало никому не покажется. Некоторые не поняли срыв Трусовой, они больше переживали за провалившую допинг-тест Валиеву. В пабликах писали неприятные слова, и в открытую начали оскорблять и травить фигуристку, которая, не будем забывать, сотворила историю на олимпийском льду.

Юлия Липницкая тоже быстро ушла из спорта. Фото © Zuma / Brian Cassella

Спустя время Трусова дала интервью порталу Sport24, где вновь рассказала о том дне на Олимпийских играх.

— Не жалею ни о чём. Один раз я заплакала на чемпионате России. После чего болельщики попросили меня больше не плакать, потому что они плачут сами. С тех пор, независимо от выступлений, я старалась скрывать эмоции, продолжать улыбаться, ничего не показывать. Но на Олимпиаде это было выше моих возможностей, и я не могла по-другому. Я просила не снимать меня, хотела уйти оттуда и просила об этом, но меня не выпускали из этой комнаты даже в раздевалку. Только на лёд, на награждение, и всё. Но камеры были везде. Конечно, я не собиралась плакать на людях. Так получилось, потому что никуда нельзя было уйти. Я не хотела, чтобы это снимали, и просила этого не делать. Но что было, то было, — рассказала фигуристка.

Трусова начала заниматься тренерской работой. Фото © Telegram / avtrusovaofficial

Александра Трусова (Игнатова) в 2025 году: беременность, свадьба и жизнь после фигурного катания

За почти три года, что прошло с Олимпиады, жизнь «русской ракеты» (как её называют фанаты) кардинально изменилась. После Пекина она решила поменять всё и в первую очередь ушла от Тутберидзе в группу Светланы Соколовской. От Этери она уходила уже не в первый раз. Ещё до Игр-2022 в 2020 году она перешла к Евгению Плющенко, а спустя год вернулась к Тутберидзе. Но больше это не повторилось. Несколько турниров Александра пропустила из-за болезни, а потом и вовсе перестала выступать.

Это никого особо не удивило. Сказалось, конечно, то, что в 2022 году весь российский спорт оказался изолированным по политическим причинам. Никакой мотивации выступать внутри страны у Трусовой, как и у большинства других фигуристов, не было. Александра ушла в коммерческие проекты — начала активно участвовать в ледовых шоу. Но и если вспомнить последних олимпийских чемпионок Тутберидзе: Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову, — никто из них не продолжил карьеру до следующего олимпийского цикла. Девочки показали свой максимум, пережили пубертат и не смогли вернуться в прежнюю форму. Трусова не стала исключением.

Перемены случились и в личной жизни Александры. Весной того сложного 2022 года она начала встречаться с фигуристом Марком Кондратюком. В 2023-м они расстались. А уже через год Александра неожиданно для всех объявила о помолвке с другим фигуристом — Макаром Игнатовым. Летом 2024 года пара расписалась и сыграла свадьбу. Чемпионка взяла фамилию мужа, поэтому сейчас она Александра Игнатова.

Александра Трусова вышла замуж и ждёт ребёнка. Фото © Telegram / avtrusovaofficial

Позже стало известно, что спортсменка беременна. Фигуристка выглядит очень счастливой и спокойной. А ещё она больше не огненно-рыжая. Теперь Игнатова блондинка. Былые скандалы остались позади, сейчас у одной из самых одарённых фигуристок современности новый этап в жизни.

Авторы Галина Глазко