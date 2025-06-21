Грудь-проклятие: Как пышные формы лишили Анну Семенович олимпийского золота, но подарили славу Певица и телезвезда Анна Семенович вновь ворвалась в светскую повестку. Звёздная тусовка обсуждает её новую фигуру и жениха. Но мало кто вспоминает, что ранее она была известной спортсменкой. Life.ru рассказывает, почему завершила карьеру в фигурном катании в 21 год. 21 июня, 06:01 Певица и телезвезда Анна Семенович. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум», фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Сегодня Анна Семенович — телеведущая, певица и модель. Её визитная карточка и изюминка — пышный бюст. Сама звезда гордится своими формами и лестно о них отзывается. Недавно в видео «ВКонтакте» на странице Super.ru Анна так высказалась о своей груди:

— Мои сиси — это святое. Они сами по себе бриллианты! Два бриллианта, каждый по восемь карат, — заявила телезвезда.

Большинство считает, что именно нестандартные формы сделали Семенович известной. Однако многие забывают, что экс-солистка поп-группы «Блестящие» была талантливой и успешной фигуристкой и ушла из большого спорта как раз из-за них.

Какой фигуристкой была Семенович?

Семенович начала заниматься фигурным катанием в возрасте трёх лет. Родители отдали её в секцию из-за ревматоидного артрита, который активно прогрессировал и мог привести даже к летальному исходу. Регулярные тренировки и закаливание на льду должны были помочь укрепить слабое здоровье девочки, в этом были уверены врачи.

Маленькая Анна, которая уже тогда отличалась упёртым характером, не сразу, но постепенно начала показывать хорошие результаты на льду. Поэтому и было решено заниматься фигурным катанием профессионально. Семенович выбрала не одиночное катание, а танцы на льду.

Юная фигуристка Анна Семенович. Фото © VK / Анна Семенович

Уже в 13 лет она стала лучшей на юниорском турнире в Италии. И это несмотря на то, что во время тренировки будущая певица разбила себе подбородок. Уже в 16 Анна зажгла на турнире Finlandia Trophy. Победы добавляли ей уверенности, оправдывали изнурительные тренировки и непонимание сверстников. Из-за постоянных сборов, занятий и разъездов по миру Семенович практически забросила учёбу. Фигуристке пришлось сменить несколько школ, так как одноклассники постоянно задевали её и ревновали к успехам.

У Семенович было четыре партнёра: Денис Самохин, Максим Качанов, Владимир Фёдоров и Роман Костомаров. Дуэт Семенович/Костомаров под руководством именитого тренера Натальи Линичук считался очень перспективным. Они проигрывали конкуренцию только танцевальной паре Ирины Лобачёвой и Ильи Авербуха. В 2000 году Анна и Роман стали серебряными призёрами чемпионата России. Но затем они провалились на чемпионатах мира и Европы, в связи с чем Костомаров сразу решил вернуться к Татьяне Навке. Как оказалось, для Костомарова это был удачный ход. Навка простила ему уход к Семенович, и вместе они взяли множество наград, включая олимпийское золото. А вот Анна так и не смогла завоевать больше никаких медалей. Хоть она и начала кататься с другим партнёром, ей было суждено уйти из спорта.

Роман Костомаров был долгое время партнёром Анны Семенович. Фото © ТАСС / Олег Наумов

Травма поставила крест на карьере

Семенович получила тяжёлую травму, в результате которой ей вырезали мениск. Первое время фигуристка была вынуждена кататься на обезболивающих уколах. Она терпела, чтобы поехать на Олимпийские игры, о которых мечтают почти все спортсмены. Но боль не утихала, мешала полноценно тренироваться, и спортсменка уже не смогла вернуться в прежнюю форму.

Травмы — частое явление в большом спорте. Из-за них рушатся карьеры и решаются судьбы. Семенович, к сожалению, не стала исключением. Многие уверены, что именно рост груди мог сыграть ключевую роль в проблемах со здоровьем фигуристки. Из-за изменений в фигуре и набора веса могла значительно увеличиться нагрузка на колени, что и привело к травме. Конечно, будучи спортсменкой, она сидела на строгих диетах, много тренировалась и позже своих сверстниц пережила период пубертата. Но природа взяла своё. А в фигурном катании каждый килограмм (а иногда и граммы) играет большую роль. При изменениях веса и фигуры не все могут выполнять элементы как прежде.

Годами позже, в 2019-м, телезвезда призналась, что всю жизнь мучается из-за неконтролируемого роста груди. Однажды её бюст увеличился до девятого размера, из-за чего ей даже пришлось уменьшить грудь посредством пластической операции.

Семенович ушла из большого спорта и стала певицей. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

— Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размера и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у неё каждая грудь весит 2,5 килограмма, — рассказала Семенович в программе «Секрет на миллион».

В возрасте 21 года Семенович ушла из большого спорта. Ей предлагали работу в успешном балете Игоря Бобрина, Натальи Бестемьяновой и Татьяны Тарасовой, но Анна, уставшая от жёсткого графика, контроля и диет, сначала пустилась во все тяжкие.

— Я стала свободнее относиться к еде и алкоголю. Я начала есть, открывала холодильник и всё в нём съедала, набрала 15 кг. Полгода я переживала, депрессировала и поняла, что мой путь в забвение и алкоголизм лишил меня пути к моей мечте, — поделилась знаменитость в программе «Судьба человека». После этого она решила покорить российский шоу-бизнес.

Из спорта в шоу-бизнес

Бывшей спортсменке начать карьеру певицы помог гражданский муж и продюсер Даниил Мишин. Он создал для неё группу «Ангелы Чарли», а спустя время Анна попала в известный женский коллектив «Блестящие». Не всё получалось сразу, но закалённый спортивный характер Семенович помог ей ворваться и закрепиться в шоу-бизнесе.

Группа «Блестящие». Фото © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

— Я выскакивала на сцену, ничего не понимала. У нас в фигурном катании широкие движения руками, и я так же махала на сцене, практически сбивала девчонок. И мне Жанна Фриске всё время говорила: «Ну что ты опять своё «Лебединое озеро» включила?! Выключай! У нас маленькая сцена, не маши руками!» Я училась всему, — сказала Семенович в программе «Судьба человека».

Анна Семенович продолжает выпускать песни, работать телеведущей и моделью, не забывая иногда выходить на лёд. Конечно, пышные формы помешали ей в большом спорте, но помогли в шоу-бизнесе стать узнаваемой и неповторимой.

Авторы Галина Глазко