Продюсер Разин проиграл ещё одну войну с вдовой Шатунова за 27 хитов «Ласкового мая»

Суд признал ничтожным договор от 1992 года, по которому автор песен Сергей Кузнецов якобы передал продюсеру Андрею Разину права на 27 композиций группы «Ласковый май». Об этом говорится в материалах дела.

Оригинал соглашения так и не был представлен в суде. А вот договор Кузнецова и Шатунова от 2019 года о передаче исключительных прав на 23 песни, включая «Белые розы» и «Седая ночь», в распоряжении инстанции есть, и он признан достоверным. Согласно этому документу после смерти артиста в 2022 году эти права и унаследовала его семья.

Продюсер добивался признания недействительной этой сделки Шатунова, но в марте суд отказал Разину в удовлетворении иска, позднее апелляционная инстанция подтвердила это решение. Также, согласно заключению суда, договор 1992 года, оригинал которого так и не был представлен, не имеет юридической силы. Не в пользу продюсера сыграло и то, что иск был подан по истечении срока исковой давности.