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2 августа, 06:01

Продюсер Разин проиграл ещё одну войну с вдовой Шатунова за 27 хитов «Ласкового мая»

Суд признал ничтожным договор о передаче Разину прав на хиты Ласкового мая

Юрий Шатунов. Обложка © Wikipedia.org / Alexey Yushenkov

Юрий Шатунов. Обложка © Wikipedia.org / Alexey Yushenkov

Суд признал ничтожным договор от 1992 года, по которому автор песен Сергей Кузнецов якобы передал продюсеру Андрею Разину права на 27 композиций группы «Ласковый май». Об этом говорится в материалах дела.

Оригинал соглашения так и не был представлен в суде. А вот договор Кузнецова и Шатунова от 2019 года о передаче исключительных прав на 23 песни, включая «Белые розы» и «Седая ночь», в распоряжении инстанции есть, и он признан достоверным. Согласно этому документу после смерти артиста в 2022 году эти права и унаследовала его семья.

Продюсер добивался признания недействительной этой сделки Шатунова, но в марте суд отказал Разину в удовлетворении иска, позднее апелляционная инстанция подтвердила это решение. Также, согласно заключению суда, договор 1992 года, оригинал которого так и не был представлен, не имеет юридической силы. Не в пользу продюсера сыграло и то, что иск был подан по истечении срока исковой давности.

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А в мае стало известно, что Андрей Разин обратился в суд Москвы с требованием признать завещание Юрия Шатунова недействительным. Иск составлен на имя вдовы артиста Светланы, а также его сына и дочери.

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Андрей Бражников
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