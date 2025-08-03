Невестка Валерии повредила шею и попала в больницу, упав со стула
Лиана Шульгина. Обложка © Telegram / LIANA SHULGINA
Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина (Волкова) экстренно обратилась за медицинской помощью после падения со стула. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале, опубликовав фото на носилках.
«Я встала на стул, он поехал. Я плашмя упала на пол. Я успела подставить руки, но все равно от сильного удара и высоты я ударилась подбородком. Сегодня с визажистом пытались замазать подбородок, виден отёк, весь синий. Я сильно ударилась, по инерции голову очень сильно запрокинуло назад. Дальше у меня начались головные боли», — написала Шульгина.
По её словам, после падения появились сильная головная боль, тошнота и шум в ушах. Давление было настолько интенсивным, что она с трудом могла открыть глаза. Медики диагностировали ушиб головы, хотя перелома подбородка удалось избежать.
Лиану Шульгину госпитализируют. Фото © Telegram / LIANA SHULGINA
Как сообщила Шульгина, её супруг настоял на вызове скорой помощи. Врачи назначили обезболивающие препараты и рекомендовали недельный постельный режим.
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