«Шли седьмые сутки»: Дочь Валерии попала в больницу после дня рождения
Дочь Валерии Шена Шульгина попала в больницу после дня рождения
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Дочь певицы Валерии Шена Шульгина заболела после празднования своего 32-летия. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях.
«Шли седьмые сутки. Провела семь часов в больнице. Несмотря на плохой режим и стресс, это всё-таки не было триггером, просто совпадение. Два месяца работы коту под хвост, очень-очень обидно», — написала певица у себя в телеграм-канале.
Артистка почувствовала недомогание ещё 25 июня, предположив, что это ротавирус или реакция организма на стресс и ненормированный график. Через несколько дней врачи рекомендовали ей пройти курс капельниц и оформить больничный, диагностировав ПППГ и ДППГ. Шульгина сожалеет, что из-за болезни вынуждена пропускать тренировки.
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