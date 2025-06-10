«Стала резко худеть»: Бузова в слезах рассказала о болезни своей «бусинки»
Бузова сообщила, что её терьер Ева серьёзно заболела и теперь живёт в клинике
Собака Ольги Бузовой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о болезни своей любимой собаки — йоркширского терьера Евы. Пёс начал сильно терять в весе, и его пришлось отвезти к ветеринару. Сейчас питомец находится в клинике под наблюдением медиков. Артистка со слезами на глазах поделилась своей грустной историей в соцсети.
Собака Ольги Бузовой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86
«Евочка уже взрослая… Стала резко худеть, много писать не буду, плакать начинаю. Вчера папа отвёз её к эндокринологу, и было принято решение оставить её под наблюдением у профессионалов на несколько дней. Господи, как же хочется, чтобы моя бусинка поправилась, соскучилась безумно», — сказала Бузова.
Певица не стала раскрывать диагноз, поставленный ветеринаром, а также состояние мохнатого пациента. Ева живёт с артисткой чуть более 10 лет, но чаще всего собака находится у родителей Бузовой из-за частых гастролей певицы. Известно, что три года назад телезвезда уже потеряла одну собаку, шпиц умер из-за сахарного диабета.
Ранее Ольга Бузова сообщила, что приступает к работе над новым проектом и до лета будет находиться не в России. Перед отъездом она устроила небольшую церемонию прощания, на которой были всего двое участников — сама певица и её собака Ева. Сейчас артистка переживает трудный период, она призналась, что ей стало тяжело бороться с лишним весом. Специальный видят причину в огромной рабочей загружености, стрессе, неправильном питании.