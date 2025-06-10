«Стала резко худеть»: Бузова в слезах рассказала о болезни своей «бусинки»

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о болезни своей любимой собаки — йоркширского терьера Евы. Пёс начал сильно терять в весе, и его пришлось отвезти к ветеринару. Сейчас питомец находится в клинике под наблюдением медиков. Артистка со слезами на глазах поделилась своей грустной историей в соцсети.

Собака Ольги Бузовой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86

«Евочка уже взрослая… Стала резко худеть, много писать не буду, плакать начинаю. Вчера папа отвёз её к эндокринологу, и было принято решение оставить её под наблюдением у профессионалов на несколько дней. Господи, как же хочется, чтобы моя бусинка поправилась, соскучилась безумно», — сказала Бузова.