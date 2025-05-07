Репродуктолог связала изменения фигуры Ольги Бузовой с подготовкой к беременности

Изменения во внешности популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой стали предметом обсуждения среди поклонников и специалистов. Врач-диетолог и репродуктолог Кристина Пришвина выделила несколько возможных причин трансформации фигуры артистки — неправильный режим питания, стресс и подготовка к зачатию ребёнка.

Основным фактором могло стать неправильное питание. Сама Бузова признавалась, что часто ограничивает себя перед важными событиями, а затем позволяет послабления в диете, что приводит к «эффекту качелей». По словам специалиста, такой режим питания вызывает скачки уровня сахара в крови и замедляет метаболизм, способствуя накоплению жировых отложений.

Ещё одной вероятной причиной является хронический стресс — неизбежный спутник публичной жизни. Постоянное напряжение повышает уровень кортизола, который особенно влияет на отложение жира в области живота.

Эксперт также не исключает, что изменения могут быть связаны с подготовкой к беременности — ранее певица неоднократно заявляла о планах зачать ребёнка. У женщин с пограничным ИМТ часто наблюдается дефицит эстрадиола — гормона, критически важного для репродуктивной функции. Увеличение веса могло быть рекомендовано врачами для нормализации гормонального фона, считает Пришвина.

«Как репродуктолог хочу отметить, что у женщин с индексом массы тела (ИМТ) на границе нормы может быть дефицит эстрадиола. Ведь именно жировая ткань так важна для синтеза этого гормона. Это женский половой гормон, который играет ключевую роль в репродуктивной функции. У Ольги Бузовой до прошлого года думаю ИМТ был именно таким и вероятно её врачи рекомендовали набор массы тела для реализации репродуктивной функции», — пояснила врач в беседе с порталом «Страсти».