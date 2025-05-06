«Она ещё не знает»: Олег Майами оказался втянут в любовный треугольник во время участия в реалити

Певец Олег Майами снова оказался в центре внимания — на этот раз исполнитель не был втянут в скандал с чужими инструментами и хамством, но внезапно оказался участником любовного треугольника. Артист намекнул, что влюблён в коллегу по цеху Нюшу (настоящее имя — Анна Шурочкина). И это на фоне бурных обсуждений его любовной связи с Ольгой Бузовой.

Трагедия чувств развернулась в очередном выпуске шоу «Сокровища императора». К участникам проекта присоединились новые лица — Олег Майами в паре с певцом Лёшей Свиком. Парни сразу решили показать себя «своими в доску», но атмосфера в коллективе быстро перестала быть лёгкой.

Исполнитель смог удивить всех — и коллег и зрителей, когда на вопрос сестры Нюши, Марии Шурочкиной, о своей возлюбленной ответил: «Она здесь, в этом коллективе». С улыбкой он добавил интриги, уточнив, что объект его симпатии «пока ещё не знает» о чувствах Майами. Вскоре стало очевидно, что речь шла об исполнительнице поп-хитов Нюше.

Певица рассказала, что почти сразу почувствовала повышенное внимание к себе со стороны певца. При этом Нюша отметила, что не против флирта с внезапным воздыхателем.

«Он свободный, я свободная. Мы немного пофлиртовали», — призналась она.

Зрители сразу же стали задаваться вопросом, что же по поводу происходящего думает Ольга Бузова, которая не так давно подогревала слухи о романе с Майами. Певцы сняли совместный клип, часто появлялись вместе на светских тусовках и целовались на сцене.