«Теперь Олег Смычок»: Майами обложил матом музыкантов кавер-группы и уронил их скрипку

Певец Олег Майами стал участником громкого и крайне неприятного инцидента в одном из ночных клубов. По информации лидера кавер-бэнда «Сборище», артист поднялся на сцену к выступающим музыкантам, чтобы сыграть на скрипке. А когда музыкант коллектива начал учить Майами держать в руках инструмент и смычок, тот, выразив недовольство, начал использовать нецензурную лексику и уничижительные высказывания прямо перед собравшейся публикой. Более того, певец требовал от посетителей аплодисментов в адрес своей игры на скрипке. Кадрами выступления поделился телеграм-канал «Алёна, Блин!».

Кадры с того самого выступления. Видео © Telegram / Алёна, Блин!

Артист продолжал хамить коллегам по сцене, а после и вовсе уронил смычок. Руководитель коллектива «Сборище» Никита Литвинов публично осудил такое поведение, назвав его крайне неуважительным по отношению к музыкантам и их инструментам. Он также призвал Майами больше не вести себя так.

«Мы не нуждаемся в пиаре или хайпе за счёт знаменитости и публичных людей. Мы только прокомментировали, недостойное человеческое поведение», — отметил в посте лидер кавер-группы «Сборище».

Представитель коллектива отметил, что им приходилось сотрудничать с разными артистами и выступать на мероприятиях разного уровня, но с подобным хамством и пренебрежением музыканты столкнулись впервые.