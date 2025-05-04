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4 мая, 17:01

30-летие с любимым: Джиджи Хадид опубликовала фото поцелуя с Брэдли Купером

Джиджи Хадид показала фото поцелуя с Брэдли Купером после слухов о романе

Джиджи Хадид. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gigihadid

Джиджи Хадид. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gigihadid

Джиджи Хадид, известная супермодель, впервые опубликовала в своих соцсетях совместное фото с актёром Брэдли Купером, положив конец спекуляциям о возможной помолвке.

На снимке, сделанном во время празднования 30-летия Хадид в Нью-Йорке, пара запечатлена целующейся на фоне праздничного торта. Модель выразила благодарность близким за поддержку и призналась, что чувствует себя счастливой, несмотря на все жизненные трудности.

Слухи о помолвке пары появились ещё в конце апреля, когда Хадид была замечена с кольцом на безымянном пальце во время празднования дня рождения. Однако никто из пары пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Модель Джиджи Хадид поддержала и палестинцев, и евреев, но это взбесило подписчиков
Модель Джиджи Хадид поддержала и палестинцев, и евреев, но это взбесило подписчиков

Ранее Life.ru рассказывал о том, как известную американскую модель Джиджи Хадид задерживали на Каймановых островах за незаконное хранение и употребление марихуаны. Запрещённое вещество обнаружили в её багаже во время таможенного досмотра в аэропорту.

Анастасия Никонорова
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