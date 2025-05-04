30-летие с любимым: Джиджи Хадид опубликовала фото поцелуя с Брэдли Купером

На снимке, сделанном во время празднования 30-летия Хадид в Нью-Йорке, пара запечатлена целующейся на фоне праздничного торта. Модель выразила благодарность близким за поддержку и призналась, что чувствует себя счастливой, несмотря на все жизненные трудности.

Слухи о помолвке пары появились ещё в конце апреля, когда Хадид была замечена с кольцом на безымянном пальце во время празднования дня рождения. Однако никто из пары пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.