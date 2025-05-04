30-летие с любимым: Джиджи Хадид опубликовала фото поцелуя с Брэдли Купером
Джиджи Хадид показала фото поцелуя с Брэдли Купером после слухов о романе
Джиджи Хадид. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/gigihadid
Джиджи Хадид, известная супермодель, впервые опубликовала в своих соцсетях совместное фото с актёром Брэдли Купером, положив конец спекуляциям о возможной помолвке.
На снимке, сделанном во время празднования 30-летия Хадид в Нью-Йорке, пара запечатлена целующейся на фоне праздничного торта. Модель выразила благодарность близким за поддержку и призналась, что чувствует себя счастливой, несмотря на все жизненные трудности.
Слухи о помолвке пары появились ещё в конце апреля, когда Хадид была замечена с кольцом на безымянном пальце во время празднования дня рождения. Однако никто из пары пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как известную американскую модель Джиджи Хадид задерживали на Каймановых островах за незаконное хранение и употребление марихуаны. Запрещённое вещество обнаружили в её багаже во время таможенного досмотра в аэропорту.