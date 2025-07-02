«Могла совершить большую ошибку»: Российская актриса чуть не лишилась мужа из-за гадалки

Известная по сериалу «Девушки с Макаровым» и фильму «Уралочка» актриса Валерия Астапова в своё время чуть не лишилась мужа из-за гадалки. В юности из-за трудной жизненной ситуации она обратилась за помощью к мистику, о чём вскоре пожалела.

По словам звезды, гадалка сказала ей, мол, мужчина, с которым она пришла, не станет её мужем. Артистка поверила в предсказание и постепенно начала двигаться к завершению отношений, из-за чего они с будущим супругом чуть не расстались. Но ситуацию спас психолог.

«Я уже 13 лет счастлива в браке с моим тем самым единственным и неповторимым мужем — композитором и певцом Кириллом Астаповым. А могла совершить большую ошибку, потеряв свою любовь», — призналась собеседница Леди Mail.