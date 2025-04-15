Когда звёзды лгут: Юрист объяснила, как засудить горе-астролога за несбывшиеся предсказания

Многие верят в звёзды и готовы платить за предсказания. Но что делать, если астролог обещал миллионы, а вы остались ни с чем? Ведущий юрист ЮК «Протектор» Ирина Тарасевич рассказала Life.ru, можно ли засудить горе-прорицателя.

По словам эксперта, астрологи используют различные техники воздействия на клиентов и всегда действуют с большой осторожностью в своих высказываниях. Их подход часто включает в себя использование расплывчатых и неоднозначных фраз, позволяющих клиентам «додумать» то, что они сами хотят услышать.

«Например, фразы вроде: «В скором времени вы найдете возможность получить дополнительный доход» создают иллюзию конкретных предсказаний, хотя на самом деле они не содержат четкой информации. Это делает их высказывания трудными для оспаривания и позволяет астрологам избегать юридической ответственности, поскольку клиент может интерпретировать такие слова по своему усмотрению» Ирина Тарасевич Ведущий юрист ЮК «Протектор»

Такой подход вызывает множество вопросов о моральной стороне астрологии и о том, насколько этично предлагать услуги, которые могут вводить людей в заблуждение. Многие клиенты, находясь в уязвимом положении, ищут надежду и поддержку, и астрологи, используя манипулятивные техники, могут эксплуатировать эти чувства, отметила юрист.

«Это создаёт ситуацию, в которой клиент может потратить значительные суммы на «ритуалы» или «консультации», надеясь на улучшение своей финансовой ситуации, но в итоге остается ни с чем», — подчеркнула юрист.

Тем не менее, если астролог «гарантировал» увеличение дохода и убеждал клиента проводить «ритуалы на богатство» за дополнительную плату, и этому есть подтверждения — такие как договор на оказание услуг, переписка, чеки, аудиозаписи консультаций, видеоматериалы или свидетельские показания — то у клиента появляется возможность взыскать деньги.

«В данном случае можно опираться на статьи 159 УК РФ (мошенничество), 1102 ГК РФ (восстановление убытков) или 309 ГК РФ (исполнение обязательств)», — рассказала Тарасевич.

Если астролог сознательно вводил клиента в заблуждение, обещая конкретные финансовые результаты в обмен на услуги, это может быть квалифицировано как мошенничество. Для этого необходимо собрать доказательства, подтверждающие факт обмана, такие как записи консультаций, переписка и другие материалы.

«Клиенты имеют право на возмещение убытков, понесенных в результате действий астролога. Это может включать возврат средств, потраченных на «ритуалы» или консультации, которые не привели к обещанным результатам. Для успешного взыскания убытков важно иметь документальные подтверждения всех финансовых операций и их связи с услугами астролога», — подчеркнула эксперт.

Если астролог не выполнил свои обязательства, предусмотренные договором, клиент может требовать исполнения условий договора или возмещения убытков. Это может быть особенно актуально в тех случаях, когда астролог обещал конкретные результаты, но не выполнил свои обязательства.