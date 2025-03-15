«Абсолютная дичь»: Милонов связал повышенный спрос на астрологов с весенним обострением

Спрос на астрологов в начале марта значительно вырос из-за весеннего обострения. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, здоровый человек обращаться к гадалкам не будет. Кроме того, он назвал общение с астрологами негигиеничным, а их самих — разводилами.

«Неудивительно, что в марте всплеск интереса к астрологии. Это связано, конечно, с сезонными обострениями психиатрических заболеваний, как у самих астрологов, так и у клиентов. Потому что если человек в здравом рассудке, он ни с какими астрологами общаться не будет, потому что понимает, что это абсолютная дичь», — заявил Милонов в беседе с 360.ru.