«Абсолютная дичь»: Милонов связал повышенный спрос на астрологов с весенним обострением
Депутат Милонов связал повышенный спрос на астрологов с весенним обострением
Спрос на астрологов в начале марта значительно вырос из-за весеннего обострения. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, здоровый человек обращаться к гадалкам не будет. Кроме того, он назвал общение с астрологами негигиеничным, а их самих — разводилами.
«Неудивительно, что в марте всплеск интереса к астрологии. Это связано, конечно, с сезонными обострениями психиатрических заболеваний, как у самих астрологов, так и у клиентов. Потому что если человек в здравом рассудке, он ни с какими астрологами общаться не будет, потому что понимает, что это абсолютная дичь», — заявил Милонов в беседе с 360.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что в марте поднялся спрос на услуги астрологов. Люди стремятся получить советы о том, как справиться с влиянием ретро-Венеры, ретро-Меркурия и коридора затмений. В то же время астрологи повысили цены на свои консультации до 3-5 тысяч рублей.
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