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14 марта, 12:53

Россияне массово ринулись к астрологам из-за «планетного урагана»

SHOT ПРОВЕРКА: Спрос на астрологов вырос в два раза из-за коридора затмений

Россияне массово ринулись к астрологам из-за «планетного урагана». Обложка © Шедеврум / Life.ru

Россияне массово ринулись к астрологам из-за «планетного урагана». Обложка © Шедеврум / Life.ru

В марте в два раза вырос спрос на услуги астрологов. Люди хотят узнать, как им пережить ретро-Венеру, ретро-Меркурий и коридор затмений. Этот «планетный ураган» будет длиться до 29 марта, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Меж тем, астрологи взвинтили цены на свои услуги до 3-5 тысячи рублей за консультацию. Они также продают разнообразные амулеты, которые якобы помогают пережить этот трудный период. Большинство обращается к астрологам из-за коридора затмений, который считается одним из ключевых периодов этого года. Именно в этот период должны вылезти все проблемы.

Ранее Life.ru рассказывал, как пережить ретроградный Меркурий, который начнётся 15 марта. Советуется в этот день соблюдать повышенную внимательность и осторожность, тщательно перепроверять информацию и избегать поспешных решений, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия поражённого светила.

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Полина Никифорова
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