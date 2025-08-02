Состояние попавшего в больницу 94-летнего актёра Краско оценивается как тяжёлое

Народный артист России Иван Краско, госпитализированный накануне в Санкт-Петербурге, пребывает в тяжёлом состоянии, медики кормят актёра через специальный зонд, ему требуется постоянный присмотр. Об этом сообщил ТАСС концертный директор кинозвезды Вячеслав Смородинов.

«Информации подробной пока нет. <…> Тяжёлое состояние. Врачи кормят через зонд. <…> Нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов», — уточнил он.