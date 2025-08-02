Состояние попавшего в больницу 94-летнего актёра Краско оценивается как тяжёлое
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Народный артист России Иван Краско, госпитализированный накануне в Санкт-Петербурге, пребывает в тяжёлом состоянии, медики кормят актёра через специальный зонд, ему требуется постоянный присмотр. Об этом сообщил ТАСС концертный директор кинозвезды Вячеслав Смородинов.
«Информации подробной пока нет. <…> Тяжёлое состояние. Врачи кормят через зонд. <…> Нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов», — уточнил он.
Накануне сообщалось, что известный российский актёр Иван Краско был экстренно госпитализирован в отделение интенсивной терапии из своего загородного дома в Грузино, расположенного под Санкт-Петербургом. Сейчас артисту 94 года.