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2 августа, 12:50

Состояние попавшего в больницу 94-летнего актёра Краско оценивается как тяжёлое

Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Народный артист России Иван Краско, госпитализированный накануне в Санкт-Петербурге, пребывает в тяжёлом состоянии, медики кормят актёра через специальный зонд, ему требуется постоянный присмотр. Об этом сообщил ТАСС концертный директор кинозвезды Вячеслав Смородинов.

«Информации подробной пока нет. <…> Тяжёлое состояние. Врачи кормят через зонд. <…> Нужен постоянный уход в медицинском учреждении или в доме ветеранов», — уточнил он.

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Накануне сообщалось, что известный российский актёр Иван Краско был экстренно госпитализирован в отделение интенсивной терапии из своего загородного дома в Грузино, расположенного под Санкт-Петербургом. Сейчас артисту 94 года.

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Татьяна Миссуми
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