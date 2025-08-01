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1 августа, 10:33

Народный артист РФ Иван Краско попал в реанимацию в тяжёлом состоянии

Иван Краско. Обложка © ТАСС / Замир Усманов

Иван Краско. Обложка © ТАСС / Замир Усманов

Известный российский актёр Иван Краско был экстренно госпитализирован в отделение интенсивной терапии из своего загородного дома в Грузино, расположенного под Санкт-Петербургом. Как сообщил NEWS.ru Вячеслав Смородинов, его бывший арт-директор, артист нуждается в постоянном медицинском наблюдении.

Медики, оказывающие помощь 94-летнему актёру, характеризуют его состояние как серьёзное, но без резких ухудшений. Смородинов рассказал, что ранее они вместе с товарищами Краско пытались устроить его в специализированное учреждение для деятелей искусства, поскольку близкие не имеют возможности обеспечить ему непрерывный присмотр.

«Мы обзвонили достаточно много Домов ветеранов сцены, но везде получили отказ в присмотре за нашим дядей Ваней, которому нужна сиделка с медицинским образованием. Недавно мы вместе с Юрием Александровичем Кузнецовым навестили нашего дядю Ваню. Ребята, он плох, смотреть было больно, но чувство юмора не теряет, держит марку. Нашёл силы с нами пошутить. Поэтому мне ничего не остаётся, как объявить публично о сложной ситуации, в которой оказался Краско», — подчеркнул собеседник издания.

Смородинов выразил надежду на содействие в поиске организации, способной предоставить актёру необходимый уровень заботы и ухода.

«Поддержите народного артиста России и помогите дать огласку на всю страну. Надеюсь, что во всей стране отыщется учреждение по уходу за престарелыми людьми, которое примет Ивана Краско и обеспечит ему надлежащий уход», — призвал он.

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А ранее Life.ru сообщал, что экс-девушка Тимати Анастасия Решетова попала в больницу в Париже с тяжёлым диагнозом. Ей ставили капельницы, и, по словам модели, «ситуация была на грани».

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Дарья Нарыкова
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