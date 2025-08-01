Фотограф Киркорова и Билана погиб в ДТП в Москве
Звёздный фотограф погиб в ДТП в Москве. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/rafiolli_life
В Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля. Водителем «железного коня» оказался звёздный фотограф, снимавший Филиппа Киркорова, Диму Билана, Даню Милохина и других селебов.
Как сообщает SHOT, авария случилась около 4 утра на Варшавском шоссе, когда водитель Chery начал разворот из среднего ряда и не заметил мотоцикл Suzuki, двигавшийся на высокой скорости.
Момент ДТП. Видео © Telegram/SHOT
От сильного удара 31-летний мотоциклист Рафаэль Юсипов сделал сальто в воздухе и был отброшен на 15 м. Его мотоцикл тоже отлетел на несколько десятков метров. Пострадавшего с множественными переломами и тяжёлыми травмами доставили в больницу без сознания, но спасти его не удалось — через два часа он скончался.
Как оказалось, погибший был известным фотографом, работавшим со звёздами шоу-бизнеса. В его портфолио — съёмки Филиппа Киркорова, Димы Билана, Дани Милохина и других знаменитостей.
После аварии на месте происшествия были перекрыты три полосы движения. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
Ранее на Большом проспекте Петроградки в Петербурге мотоцикл врезался в каршеринговый автомобиль, вылетел на тротуар и едва не сбил пешехода. Мужчина увернулся, перепрыгнув через неуправляемый байк, но несчастье всё же произошло: от удара о стену треснул бензобак, топливо вспыхнуло, и огонь перекинулся на одежду пешехода.