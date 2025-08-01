Фотограф Киркорова и Билана погиб в ДТП в Москве

В Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля. Водителем «железного коня» оказался звёздный фотограф, снимавший Филиппа Киркорова, Диму Билана, Даню Милохина и других селебов.

Как сообщает SHOT, авария случилась около 4 утра на Варшавском шоссе, когда водитель Chery начал разворот из среднего ряда и не заметил мотоцикл Suzuki, двигавшийся на высокой скорости.

Момент ДТП. Видео © Telegram/SHOT

От сильного удара 31-летний мотоциклист Рафаэль Юсипов сделал сальто в воздухе и был отброшен на 15 м. Его мотоцикл тоже отлетел на несколько десятков метров. Пострадавшего с множественными переломами и тяжёлыми травмами доставили в больницу без сознания, но спасти его не удалось — через два часа он скончался.

Как оказалось, погибший был известным фотографом, работавшим со звёздами шоу-бизнеса. В его портфолио — съёмки Филиппа Киркорова, Димы Билана, Дани Милохина и других знаменитостей.

После аварии на месте происшествия были перекрыты три полосы движения. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.