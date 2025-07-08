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8 июля, 15:03

Трое российских туристов пострадали в ДТП с мотоциклом в Анталье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha

Трое российских туристов, включая 11-летнего мальчика, пострадали в ДТП с мотоциклом в турецкой Анталье. Об этом сообщает агентство IHA.

По данным издания, авария произошла в курортном районе Сиде, где местный житель Сельман Э. на мотоцикле не успел заметить группу пешеходов на переходе. Водитель резко затормозил, потерял управление, и мотоцикл упал, сбив туристов.

В результате инцидента пострадали две женщины и ребёнок. После оказания первой помощи их госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения.

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Ранее Life.ru сообщал, что на автодороге «Ростов — Волгодонск» произошла страшная авария, унесшая жизнь 15-летнего подростка. Ещё трое человек, включая водителя Hyundai Accent и двух несовершеннолетних пассажиров 2010 года рождения, получили серьёзные травмы. Пострадавший подросток был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия медиков, скончался от полученных повреждений. Обстоятельства аварии выясняются.

Александра Мышляева
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