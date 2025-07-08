Трое российских туристов пострадали в ДТП с мотоциклом в Анталье

Трое российских туристов, включая 11-летнего мальчика, пострадали в ДТП с мотоциклом в турецкой Анталье. Об этом сообщает агентство IHA.

По данным издания, авария произошла в курортном районе Сиде, где местный житель Сельман Э. на мотоцикле не успел заметить группу пешеходов на переходе. Водитель резко затормозил, потерял управление, и мотоцикл упал, сбив туристов.

В результате инцидента пострадали две женщины и ребёнок. После оказания первой помощи их госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения.