В Петербурге пешеход увернулся от неуправляемого мотоцикла, но чуть не сгорел

На Большом проспекте Петроградской стороны в Северной столице мотоцикл после столкновения с каршерингом вылетел на тротуар и чуть не сбил пешехода. Мужчина успел подпрыгнуть и перелететь неуправляемое транспортное средство. Однако беда всё рано настигла его. Из-за удара об стену бензобак байка треснул, топливо загорелось, огонь перекинулся на одежду «счастливчика».