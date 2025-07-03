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3 июля, 10:52

В Петербурге пешеход увернулся от неуправляемого мотоцикла, но чуть не сгорел

78.ru: В Петербурге в результате ДТП с мотоциклом пострадали два человека

Мотоциклист. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мотоциклист. Обложка © Шедеврум / Life.ru

На Большом проспекте Петроградской стороны в Северной столице мотоцикл после столкновения с каршерингом вылетел на тротуар и чуть не сбил пешехода. Мужчина успел подпрыгнуть и перелететь неуправляемое транспортное средство. Однако беда всё рано настигла его. Из-за удара об стену бензобак байка треснул, топливо загорелось, огонь перекинулся на одежду «счастливчика».

В результате ДТП с мотоциклом в Петербурге пострадали два человека. Видео © 78.ru

Пешеход получил многочисленные ожоги, сообщает 78.ru. Прибывшие на место ЧП медики оказали мужчине необходимую помощь. К слову, байкер тоже мог погибнуть, он пролетел в считанных сантиметрах от фонарного столба и сломал шейку бедра.

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Борис Эльфанд
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