«Ситуация на грани»: Решетова попала в больницу в Париже с тяжёлым диагнозом
Экс-девушка Тимати Решетова сообщила, что оказалась под капельницей во Франции
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ a.reshetova
Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова сообщила, что попала в больницу в Париже с очень тяжёлой вирусной инфекцией. Девушке ставили капельницы, и, по её словам, «ситуация была на грани». Своими переживаниями она поделилась в сторис в соцсети.
«Первый раз болела вирусом, который не отпускал так долго, да ещё пришлось пить антибиотики. Чтобы я их выпила, ситуация должна была быть уже на грани. Обычно я быстро восстанавливаюсь и ощущаю симптомы не больше чем пару дней, но тут что-то гораздо сильнее», — пожаловалась Решетова.
29-летняя девушка призналась, что болезнь заставила её надолго выпасть из светской хроники, поэтому ей приходило много вопросов от подписчиков. Решетова заверила, что сейчас чувствует себя лучше, но продолжает восстанавливать силы после болезни.
Ранее сообщалось, что известный рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) готовится стать отцом в третий раз. При этом сам артист заявил, что ради возможности проводить время с детьми он перестал активно гастролировать и фактически завершил музыкальную карьеру. Сейчас Тимати встречается с моделью Валентиной Ивановой, которая ждёт от него ребёнка. До этого музыкант встречался с Алёной Шишковой и Анастасией Решетовой. Обе подарили ему по малышу.