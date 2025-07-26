«Ситуация на грани»: Решетова попала в больницу в Париже с тяжёлым диагнозом

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова сообщила, что попала в больницу в Париже с очень тяжёлой вирусной инфекцией. Девушке ставили капельницы, и, по её словам, «ситуация была на грани». Своими переживаниями она поделилась в сторис в соцсети.

«Первый раз болела вирусом, который не отпускал так долго, да ещё пришлось пить антибиотики. Чтобы я их выпила, ситуация должна была быть уже на грани. Обычно я быстро восстанавливаюсь и ощущаю симптомы не больше чем пару дней, но тут что-то гораздо сильнее», — пожаловалась Решетова.

29-летняя девушка призналась, что болезнь заставила её надолго выпасть из светской хроники, поэтому ей приходило много вопросов от подписчиков. Решетова заверила, что сейчас чувствует себя лучше, но продолжает восстанавливать силы после болезни.