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9 июля, 08:01

«Много других занятий»: Тимати раскрыл, почему решил окончательно покинуть сцену

Рэпер Тимати ушёл в бизнес и практически завершил музыкальную карьеру ради детей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

Известный рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) готовится стать отцом в третий раз. При этом сам артист заявил, что ради возможности проводить время с детьми ежедневно он перестал активно гастролировать и фактически завершил музыкальную карьеру, сообщает Пятый канал.

Рэпер Тимати готовится стать отцом в третий раз. Видео © Пятый канал

По информации из различных источников, избранница рэпера, Валентина Иванова, ожидает рождения дочери. Фанаты пары выражают свою радость за модель и певца, однако обеспокоены отсутствием новостей о возможной свадьбе. Официального объявления о помолвке также не было. Известно, что знакомство Тимати и Ивановой произошло три года назад. Артист щедро одаривал возлюбленную подарками и брал с собой на различные мероприятия. В прошлом году он публично заявил о своей готовности к браку.

«У меня отсутствует фобия официального брака. Я насладился, вдоволь погулял, мир посмотрел. Мне кажется, к 40 годам как-то сознательно подойти обстоятельно к этому вопросу. Думаю, в текущий момент я более чем готов ментально к тому, чтобы сделать всё это правильно», — пояснил Тимати.

Симона Юнусова, мать музыканта, воздерживается от комментариев, хотя ранее охотно делилась с подписчиками подробностями личной жизни сына. Сейчас её внимание сосредоточено на воспитании внучки Алисы, с которой, по её признанию, возникают трудности из-за повышенной тревожности девочки.

Ради Алисы музыкант прекратил концертную деятельность и заявил о полном переходе в бизнес. Он подчеркнул, что в жизни есть много интересных занятий, помимо создания музыки и выступлений, которыми он занимался на протяжении долгого времени.

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Напомним, что Тимати является отцом двоих детей: Алисы, рождённой в отношениях с Алёной Шишковой, и Ратмира, от Анастасии Решетовой. В скором времени артист станет многодетным отцом – его нынешняя избранница, Валентина Иванова, беременна их первым совместным ребёнком.

Дарья Нарыкова
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