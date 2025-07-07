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7 июля, 11:01

«Буду молодая мама»: 11-летняя дочь Тимати рассказала о самом сокровенном желании

Дочь Тимати заявила, что готова стать матерью через 11 лет

Тимати вместе с дочкой Алисой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @timatiofficial

Тимати вместе с дочкой Алисой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @timatiofficial

11-летняя дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова в откровенном разговоре с бабушкой Симоной рассказала о своих представлениях о любви и семье. Беседа была опубликована в запрещённой социальной сети.

По словам девочки, первые романтические чувства она испытала в пятилетнем возрасте, но считает оптимальным для начала отношений 14-16 лет. Свою будущую свадьбу дочь Тимати планирует на 25 лет, что вызвало вопрос у бабушки о финансовой самостоятельности.

«Я хочу, чтобы я была молодая, когда у меня будет ребёнок. Я буду молодая мама, а не старенькая», — рассказала Алиса.

Алиса уверена, что сможет обеспечить себя за счёт актёрских заработков. На уточняющий вопрос Юнусовой-старшей о реалистичности таких планов девочка признала, что озвучивает пока лишь свои мечты, а не конкретные задачи.

В ходе беседы внучка Тимати также поделилась представлениями о гендерных ролях в семье. Она убеждена, что мужчина должен быть главой семьи, но при этом помогать супруге по хозяйству.

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Невеста Тимати показала округлившийся живот в купальниках с отдыха на Мальдивах

Как известно, Тимати является отцом двоих детей: Алисы, рождённой в отношениях с Алёной Шишковой, и Ратмира, от Анастасии Решетовой. В скором времени артист станет многодетным отцом – его нынешняя избранница, Валентина Иванова, беременна их первым совместным ребёнком.

Алиса Хуссаин
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