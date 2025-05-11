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Регион
11 мая, 04:43

Невеста Тимати показала округлившийся живот в купальниках с отдыха на Мальдивах

Тимати и Валентина Иванова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval

Тимати и Валентина Иванова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / halfbloodval

Валентина Иванова, возлюбленная Тимати, готовится стать мамой. Она откровенно показала округлившийся живот в стильных пляжных нарядах и бикини на отдыхе на Мальдивах.

Валентина Иванова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/halfbloodval

Валентина Иванова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/halfbloodval

Иванова позировала в белой тунике и льняных брюках, в купальнике с цветочным принтом и в чёрном купальнике, акцентируя внимание на своей новой фигуре. Фолловеры восхитились её красотой и женственностью в этот особенный период.

Валентина Иванова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/halfbloodval

Валентина Иванова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/halfbloodval

Тимати, у которого уже есть дочь Алиса и сын Ратмир от предыдущих отношений, на этот раз, по мнению подписчиков, настроен на серьёзные отношения. Валентина прекрасно ладит с детьми рэпера и его мамой Симоной, которая также отдыхает вместе с возлюбленными Мальдивах.

Возлюбленная Тимати намекнула на беременность. Реакция рэпера бесценна
Возлюбленная Тимати намекнула на беременность. Реакция рэпера бесценна

Напомним, беременность Валентины Ивановой была раскрыта матерью Тимати Симоной Юнусовой, которая опубликовала в соцсетях видео с отдыха, где можно было увидеть невестку рэпера с явно округлившимся животом. Позднее девушка сама подтвердила слухи, показав видео с новой фигурой.

Анастасия Никонорова
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