Возлюбленная Тимати Валя Иванова подтвердила беременность

Валентина Иванова, избранница Тимати, сообщила в социальных сетях о своей беременности. Она поделилась видео, на котором демонстрирует заметно округлившийся живот.

Валентина Иванова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval

Валентина и Тимур Юнусов готовятся стать родителями. Для девушки это будет первый ребёнок, а для рэпера — третий. У него уже есть дочь Алиса от Алёны Шишковой, которая в 2012 году заняла второе место на конкурсе «Мисс Россия», и сын Ратмир от Анастасии Решетовой, которая в 2014 году стала первой вице-мисс на том же конкурсе.

В марте в СМИ разлетелись слухи о беременности возлюбленной Тимати. Сначала она их отрицала, но теперь решила рассказать правду. В соцсетях она опубликовала эффектное чёрно-белое видео. На нём отчетливо виден её округлившийся живот.