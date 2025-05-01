Суд взыскал с рэпера Тимати задолженность по коммуналке
Рэпер Тимати. Обложка © VK / Тимати
Мировой суд в Москве удовлетворил исковые требования Фонда капитального ремонта многоквартирных домов к известному рэперу Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), передаёт РИА «Новости» со ссылкой на инстанцию.
«Иски удовлетворены», — сообщили представители суда, уточнив, что оба дела были рассмотрены в один день.
Хотя точная сумма долгов не раскрывается, речь идёт о задолженности по коммунальным платежам. Это не первый случай, когда Фонд обращается в суд с претензиями к Юнусову. В 2023 году аналогичные иски уже поступали, однако тогда были вынесены определения об отмене судебных приказов. С чем именно это было связано — с погашением долгов или другими обстоятельствами — в материалах не уточняется.
Ранее в соцсетях обсуждались намёки на возможную беременность Валентины Ивановой — супруги Тимати. Пара выкладывала неоднозначные посты, но официально грядущее пополнение не подтверждала. Однако точку в догадках поставила мать артиста — Симона Юнусова. В сторис на своей странице она опубликовала видео с отдыха семьи на Мальдивах. На кадрах отчётливо видно, что у Ивановой уже заметно округлившийся живот. Таким образом, слухи о беременности получили косвенное, но очевидное подтверждение от ближайшего окружения артиста.