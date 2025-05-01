День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 00:43

Суд взыскал с рэпера Тимати задолженность по коммуналке

Рэпер Тимати. Обложка © VK / Тимати

Рэпер Тимати. Обложка © VK / Тимати

Мировой суд в Москве удовлетворил исковые требования Фонда капитального ремонта многоквартирных домов к известному рэперу Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), передаёт РИА «Новости» со ссылкой на инстанцию.

«Иски удовлетворены», — сообщили представители суда, уточнив, что оба дела были рассмотрены в один день.

Хотя точная сумма долгов не раскрывается, речь идёт о задолженности по коммунальным платежам. Это не первый случай, когда Фонд обращается в суд с претензиями к Юнусову. В 2023 году аналогичные иски уже поступали, однако тогда были вынесены определения об отмене судебных приказов. С чем именно это было связано — с погашением долгов или другими обстоятельствами — в материалах не уточняется.

Рэпера Big Baby Tape ищут приставы после того, как он обманул организаторов концерта
Рэпера Big Baby Tape ищут приставы после того, как он обманул организаторов концерта

Ранее в соцсетях обсуждались намёки на возможную беременность Валентины Ивановой — супруги Тимати. Пара выкладывала неоднозначные посты, но официально грядущее пополнение не подтверждала. Однако точку в догадках поставила мать артиста — Симона Юнусова. В сторис на своей странице она опубликовала видео с отдыха семьи на Мальдивах. На кадрах отчётливо видно, что у Ивановой уже заметно округлившийся живот. Таким образом, слухи о беременности получили косвенное, но очевидное подтверждение от ближайшего окружения артиста.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Тимати (Тимур Юнусов-рэпер)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar